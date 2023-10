Raziskovanje vloge posrednikov pri inovacijah pri oblikovanju prihodnosti inženirske biologije, ki podpira AI

Raziskovalci z Manchestrskega inštituta za inovacijske raziskave (MIoIR) pri AMBS so nedavno izvedli študijo z naslovom »Inovacijski posredniki pri zbliževanju digitalnih tehnologij, trajnosti in upravljanja: študija primera inženirske biologije, ki podpira AI«, ki preučuje pomembno vlogo inovacijskih posrednikov pri vplivanju na inovativne ekosisteme.

Študija se osredotoča na nastajajoče področje inženirske biologije, ki podpira AI (AI-EB), in njene posledice v digitalni dobi. To zlitje tehnologij odpira ne samo znanstvena vprašanja, temveč tudi etične, družbene in ekonomske pomisleke. Za reševanje teh zapletenih vprašanj so raziskovalci sodelovali z različnimi deležniki, ki so globoko vpleteni v področje inovacij AI-EB.

V središču te študije je raziskava o tem, kako inovacijski posredniki, ključni akterji v inovacijskem ekosistemu, upoštevajo družbene in okoljske cilje poleg gospodarskih ciljev. Medtem ko odgovorne smernice za inovacije spodbujajo to ravnovesje, ugotovitve razkrivajo, da posredniki inovacij na področju inženirske biologije dajejo prednost tradicionalnim metodam povečanja in komercializacije.

Pričakuje se, da bo raziskava pomembno vplivala na razvoj inovacijskih posrednikov in upravljanje raziskav v domeni AI-EB. Avtorji trdijo, da je holistični pristop, ki poleg komercializacije upošteva tako družbene kot okoljske posledice AI-EB, ključnega pomena za popolno izkoriščanje potenciala te nastajajoče tehnologije.

Ta študija osvetljuje pomen inovacijskih posrednikov pri oblikovanju prihodnosti inženirske biologije, ki podpira AI. Poudarja potrebo po vestnem pristopu, ki uravnoteži ekonomske, družbene in okoljske vidike, da bi povečali koristi te transformativne tehnologije.

Vir: Claire Holland et al, Inovacijski posredniki pri konvergenci digitalnih tehnologij, trajnosti in upravljanja: študija primera inženirske biologije, ki podpira AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Univerza v Manchestru)