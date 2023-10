Razburljiv prihajajoči vzdrževalni vesoljski sprehod, načrtovan za Mednarodno vesoljsko postajo (ISS)

By

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) se pripravlja na nov vzdrževalni vesoljski sprehod v novembru, da bi ohranila postajo v optimalnem stanju. Ta prihajajoči vesoljski sprehod, znan kot US Spacewalk 89, bo prvi za Nasina astronavta Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli.

O'Hara in Moghbeli bosta zapustila zračno zaporo postaje Quest, da bi odstranila elektroniko, imenovano Radio Frequency Group, ki je del komunikacijskega antenskega sistema. Zamenjali bodo tudi sklop vrtljivega ležaja na pristaniškem solarnem alfa rotacijskem zglobu, ki omogoča sončnim nizom sledenje Soncu.

Vesoljski sprehod je bil prvotno načrtovan za 30. oktober, vendar je bil prestavljen na 1. november. Ta sprememba bo posadki ISS in ekipi za kontrolo leta omogočila več časa za učinkovito pripravo na vesoljski sprehod.

FAQ

1. Kaj je namen vzdrževalnega vesoljskega sprehoda?

Izvaja se vzdrževalni vesoljski sprehod za izvedbo popravil, pregledov in namestitve na zunanjosti Mednarodne vesoljske postaje. Zagotavlja, da sistemi in komponente postaje ostanejo v optimalnem stanju za nadaljnje delovanje.

2. Kdo bo sodeloval na prihajajočem vesoljskem sprehodu?

Nasina astronavta Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli bosta astronavta, ki bosta izvajala vzdrževalni vesoljski sprehod. To bo njihova prva izkušnja vesoljskih sprehodov.

3. Katere naloge se bodo izvajale med vesoljskim sprehodom?

Astronavti bodo odstranili škatlo z elektroniko, imenovano Radio Frequency Group, in zamenjali sklop vrtljivega ležaja na solarnem alfa rotacijskem zglobu postaje. Te naloge so bistvenega pomena za pravilno delovanje komunikacijskega sistema postaje in sončnih nizov.

4. Zakaj je bil vesoljski sprehod prestavljen?

Vesoljski sprehod je bil prestavljen, da bi posadki ISS in ekipi za kontrolo letenja omogočili več časa za ustrezno pripravo na vesoljski sprehod in zagotovili njegov uspeh.

5. Kako dolgo bo trajal vesoljski sprehod?

Trajanje vesoljskega sprehoda v članku ni omenjeno. Trajanje vesoljskih sprehodov je lahko različno, običajno pa lahko trajajo od nekaj ur do več kot osem ur.

Viri: [Space.com](https://www.space.com/)