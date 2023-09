Vesoljski teleskop James Webb odkrije molekule na osnovi ogljika na domnevnem oceanskem svetu

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je prišel do vznemirljivega odkritja z iskanjem dokazov o molekulah na osnovi ogljika v atmosferi eksoplaneta, znanega kot K2-18 b. Ta eksoplanet, ki se nahaja 120 svetlobnih let stran od našega osončja, velja za potencialni ocean ali "Hycean" svet, zaradi česar je mamljiva tarča za astronome pri iskanju nezemeljskega življenja. Planet ima dva- do trikrat večji polmer od Zemljinega in se nahaja v bivalnem območju svoje zvezde, kjer lahko obstaja tekoča voda.

Nove ugotovitve JWST so pokazale prisotnost ogljikovega dioksida in metana v atmosferi K2-18 b, kar kaže na možnost vodnega oceana pod atmosfero, bogato z vodikom. Odsotnost amoniaka dodatno podpira hipotezo o vodnem oceanu na planetu. Ta opažanja poudarjajo pomen upoštevanja raznolikih bivalnih okolij pri iskanju življenja zunaj našega sončnega sistema.

K2-18 b spada v kategorijo "podneptunov", ki so planeti velikosti med velikostjo Zemlje in Neptuna. Ti edinstveni planeti predstavljajo skrivnost za astronome, ki še vedno razpravljajo o naravi njihove atmosfere. Cilj JWST-jevih opazovanj K2-18 b je odkriti tančico, ki obkroža atmosfero in okoljske razmere sub-neptunovega in hicejskega sveta.

Poleg odkritja molekul ogljika so opazovanja JWST nakazala tudi prisotnost dimetil sulfida (DMS) v atmosferi K2-18 b. Na Zemlji DMS proizvaja predvsem življenje, zlasti fitoplankton. Potrditev prisotnosti DMS v atmosferi K2-18 b bi lahko bila še en pomemben korak k iskanju znakov potencialnega življenja na eksoplanetu.

Vendar je pomembno, da smo previdni pri špekulacijah o tujem življenju na K2-18 b. Čeprav sta prisotnost tekoče vode in molekul ogljika obetavna znaka, ne zagotavljata obstoja življenja ali sposobnosti planeta, da podpira žive organizme. Zaradi velikosti planeta, skupaj z morebitnim vrenjem njegovih oceanov, je morda nenaseljiv.

Ocenjevanje sestave atmosfer oddaljenih eksoplanetov, kot je K2-18 b, je zahtevna naloga zaradi šibkosti odbite svetlobe v primerjavi s svetlostjo matične zvezde. Raziskovalci so to oviro premagali tako, da so zajeli tranzit planeta čez ploskev njegove zvezde in analizirali svetlobo zvezd, ki je šla skozi njegovo atmosfero. Kemični elementi in spojine, ki so prisotni v atmosferi, puščajo jasne "prstne odtise" na svetlobi zvezd, ki razkrivajo njihovo sestavo.

Razširjeno območje valovnih dolžin JWST in občutljivost brez primere sta omogočila zaznavanje teh spektralnih značilnosti med samo dvema prehodoma K2-18 b, kar je zagotovilo primerljivo natančnost z osmimi opazovanji, ki jih je več let izvajal vesoljski teleskop Hubble. To dokazuje moč in zmožnosti JWST pri dešifriranju atmosferskih značilnosti eksoplanetov.

Načrtujejo se nadaljnja opazovanja K2-18 b z uporabo JWST-jevega srednjega infrardečega instrumenta (MIRI), da se potrdijo ugotovitve in zbere več informacij o okoljskih razmerah na planetu. Cilj ekipe, ki stoji za to raziskavo, je končno odkriti znake življenja na bivalnem eksoplanetu, kar bi revolucioniralo naše razumevanje obstoja zunaj Zemlje.

