Prvi dokaz o kremenčevih oblakih, najdenih na eksoplanetu WASP-17 b

Raziskovalci, ki uporabljajo Nasin vesoljski teleskop James Webb, so prišli do vznemirljivega odkritja na eksoplanetu WASP-17 b, ki se nahaja 1,300 svetlobnih let od Zemlje. Zaznali so dokaze kamnitih kristalov ali kremena v oblakih na visoki nadmorski višini tega vročega Jupitrovega eksoplaneta. To pomeni prvič, da so tak mineral, ki ga običajno najdemo na Zemlji, opazili na eksoplanetu.

Silikatov, mineralov, bogatih s silicijem in kisikom, je veliko na Zemlji in Luni ter v drugih kamnitih objektih v našem osončju. Z magnezijem bogate silikate so našli v meteoritih, asteroidih in celo v atmosferah eksoplanetov in rjavih pritlikavk. Vendar je bilo prej znano, da kristalni SiO2 ali kremen obstaja samo na Zemlji.

»Bili smo navdušeni! Iz prejšnjih opazovanj smo vedeli, da morajo biti v atmosferi WASP-17 b aerosoli – drobni delci, ki tvorijo oblake ali meglico –, vendar nismo pričakovali, da so narejeni iz kremena,« je povedal dr. David Grant, raziskovalec na Univerzi v Bristolu in prvi avtor študije.

WASP-17 b je velik eksoplanet s prostornino, ki je več kot sedemkrat večja od Jupitra. Njegova masa je manj kot polovica Jupitrove, zaradi česar je eden najbolj napihnjenih znanih eksoplanetov. Zaradi njegove kratke orbitalne dobe le 3.7 zemeljskih dni je idealen kandidat za transmisijsko spektroskopijo, tehniko, ki se uporablja za preučevanje učinkov filtriranja in sipanja planetove atmosfere na svetlobo zvezd.

Vesoljski teleskop James Webb je opazoval sistem WASP-17 skoraj 10 ur in zbral več kot 1,275 meritev svetlosti. Z analizo količine vsake valovne dolžine, ki jo blokira planetova atmosfera, so raziskovalci odkrili nepričakovano "izboklino" pri 8.6 mikrona, kar kaže na prisotnost kremena v oblakih.

Za razliko od mineralnih delcev, ki jih najdemo v zemeljskih oblakih, kremenčevi kristali v oblakih WASP-17 b niso odneseni s skalnate površine. Pravzaprav izvirajo iz same atmosfere planeta. Ti kristali imajo premer približno 10 nanometrov in so po obliki podobni šesterokotnim prizmam, ki jih običajno najdemo na Zemlji, vendar v veliko manjšem obsegu.

Ekstremna vročina WASP-17 b, okoli 1,500 stopinj Celzija (2,700 °F), in nizek tlak v njegovi atmosferi omogočata, da trdni kristali nastanejo neposredno iz plina, ne da bi šli skozi tekočo fazo. To je v nasprotju z Zemljo, kjer nižje temperature in višji tlak omogočajo, da se vodna para spremeni neposredno v ledene kristale. Prisotnost kremenčevih oblakov na eksoplanetu ponuja vpogled v različne materiale in okoljske razmere, ki oblikujejo planet.

Razumevanje sestave oblakov je bistveno za razumevanje planeta kot celote. WASP-17 b je plimsko zaklenjen z eno hemisfero, ki je nenehno obrnjena proti zvezdi gostiteljici, kar ima za posledico vročo dnevno stran in hladnejšo nočno stran. Temperaturna razlika med tema dvema stranema poganja močne vetrove, ki prenašajo kristale kremena z nočne strani, kjer nastanejo, na bolj vročo dnevno stran, kjer se izhlapijo.

To prelomno odkritje je bilo objavljeno v The Astrophysical Journal Letters leta 2023. Dodatno gradivo in intervjuje za to študijo sta zagotovili Laura Betz in Christine Pulliam za NASA.

Viri:

– The Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov