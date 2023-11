Nova spoznanja o nastanku snovi, ki vsebuje ogljik, na Marsu

Nedavna študija, ki jo je izvedel ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), je osvetlila nenavadno tvorbo ogljikovega monoksida v Marsovi atmosferi. Ugotovitve omogočajo jasnejše razumevanje, kako se na Rdečem planetu oblikujejo spojine na osnovi ogljika ali organske snovi. To odkritje prav tako pomaga razložiti osupljivo razkritje, ki ga je lansko leto naredil Nasin rover Curiosity.

Prejšnja opazovanja TGO so pokazala, da ima sončna svetloba ključno vlogo pri cepljenju ogljikovega dioksida v Marsovi atmosferi, kar povzroči nastanek ogljikovega monoksida. Zanimivo je, da nastali ogljikov monoksid vsebuje znatno manjšo količino težkega ogljika, kot je bilo pričakovano.

To odkritje se ujema s teorijo, da je prisotnost spojin na osnovi ogljika na Marsu posledica zapletenih kemičnih procesov, na katere vpliva sončna svetloba, in ne kaže na življenje na planetu. Kaže, da nastajanja organske snovi na Marsu ne pripisujemo zgolj biološki aktivnosti.

Razumevanje nastanka materiala, ki vsebuje ogljik, na Marsu je bil zahteven podvig. Z merjenjem razmerja med različnimi izotopi ogljika, zlasti ogljika-12 in ogljika-13, lahko znanstveniki pridobijo dragocen vpogled v pretekla in sedanja okolja planeta. Različni dejavniki, kot so fotodisociacija, mehanizmi za umik iz atmosfere in biološke interakcije, prispevajo k nihanjem teh izotopskih razmerij.

Shohei Aoki, vodilni avtor novega prispevka, objavljenega v Planetary Science Journal in pridruženega Univerzi v Tokiu in Kraljevskem belgijskem inštitutu za vesoljsko aeronomijo, poudarja pomen merjenja izotopskega razmerja ogljika v ogljikovem monoksidu. Ta pristop omogoča raziskovalcem, da razkrijejo izvor organske snovi na Marsu in se poglobijo v zgodovino bivalnosti planeta.

Z uporabo podobnih metodologij, ki se uporabljajo za kartiranje razmerij vodika v Marsovi atmosferski vodni pari, je TGO utrl pot globljemu razumevanju razvoja in kronologije Marsa. Izjemna občutljivost in napredne zmogljivosti TGO so znanstvenikom omogočile analizo ogljikovih izotopov v ogljikovem monoksidu, kar je zagotovilo vpogled brez primere v nastajanje spojin na osnovi ogljika na Rdečem planetu.

Pogosta vprašanja

1. Kakšno vlogo ima sončna svetloba pri nastajanju ogljikovega monoksida na Marsu?

Sončna svetloba deluje kot katalizator pri cepljenju ogljikovega dioksida v Marsovi atmosferi, kar povzroči nastanek ogljikovega monoksida. Ta proces, znan kot fotodisociacija, omogoča tvorbo spojin, ki vsebujejo ogljik.

2. Ali prisotnost ogljikovega monoksida na Marsu kaže na obstoj življenja?

Ne, odkritje ogljikovega monoksida v atmosferi Marsa ne kaže na prisotnost življenja na planetu. Tvorba spojin na osnovi ogljika je verjetno posledica zapletenih kemičnih procesov, na katere vpliva sončna svetloba, kot so pokazala opazovanja ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Kako znanstveniki merijo izotopsko razmerje ogljika v ogljikovem monoksidu?

Znanstveniki analizirajo relativne količine različnih izotopov ogljika, kot sta ogljik-12 in ogljik-13, da bi razumeli izvor organske snovi na Marsu. Ta meritev zagotavlja dragocen vpogled v zgodovino in razvoj planeta.