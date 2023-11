Raznolika evolucija zob in čeljusti netopirjev: razvozlavanje skrivnosti

Nova študija je osvetlila izjemno evolucijsko zgodovino zob in čeljusti netopirjev. Noktilionoidni netopirji, ki obsegajo več kot 200 vrst, ki jih najdemo predvsem v ameriških tropih, kažejo širok razpon struktur čeljusti, ki so se prilagodile različnim dietam. Ta raziskava poudarja fascinantne spremembe v številu zob, velikosti, obliki in položaju med temi netopirji.

Znanstveniki so odkrili, da imajo netopirji s krajšimi gobci zaradi prostorskih omejitev ponavadi manj zob. Po drugi strani pa lahko netopirji s podolgovatimi čeljustmi sprejmejo več zob, kar spominja na prednike placentnih sesalcev. Te ugotovitve ponujajo vpogled v to, kako so se obrazi sesalcev razvili, zlasti razvoj čeljusti in zob.

Raziskovalci, vključeni v študijo, poudarjajo, da imajo netopirji vse štiri vrste zob kot ljudje - sekalce, kanine, premolarje in molarje. Kar je resnično izjemno, je, da so noktilionoidni netopirji doživeli hitro diverzifikacijo prehrane v razmeroma kratkem obdobju 25 milijonov let. Danes se različne vrste v tej skupini prehranjujejo na različne načine, od žuželk, sadja in nektarja do rib in celo krvi.

Alexa Sadier, glavna avtorica študije, poudarja zanimivo raznolikost teh vrst netopirjev. Nekateri imajo kratke obraze in močne čeljusti, ki jim omogočajo, da z lahkoto pregriznejo trdo kožo sadja, medtem ko imajo drugi dolge gobce, specializirane za srkanje nektarja iz cvetov. Hiter razvoj takšne raznolikosti v njihovih čeljustih in zobeh postavlja vprašanja o osnovnih mehanizmih, ki so povzročili te spremembe.

Da bi raziskali te skrivnosti, je raziskovalna skupina uporabila napredne tehnike, kot je CT skeniranje, da bi pregledala čeljusti, premolarje in molarje več kot 100 vrst noktilionoidnih netopirjev. Njihove ugotovitve so razkrile obstoj »razvojnih pravil«, ki določajo razporeditev zob glede na prehrano netopirjev. Netopirji z daljšo ali vmesno čeljustjo imajo običajno tri predkočnike in tri kočnike na vsaki strani, medtem ko tisti s krajšimi čeljustmi, ki so pogosto jedci sadja, ponavadi izgubijo srednji predkočnik, zadnji molar ali oba.

Omejen prostor pri netopirjih s kratkimi čeljustmi pojasnjuje prisotnost širših sprednjih kočnikov. Zaradi pomanjkanja prostora se prvi zobki, ki izrastejo pri teh netopirjih, povečajo, saj je prostora za naslednje zobe premalo. Te ugotovitve izpodbijajo domneve o razvoju zob in osvetljujejo regulacijo rasti, oblike in velikosti zob pri sesalcih.

Ta študija ima širše posledice za razumevanje razvoja zob pri sesalcih. Prejšnje raziskave o razvoju zob so se osredotočale predvsem na miši z visoko specializiranimi sekalci in kočniki. Še vedno ni jasno, ali isti genetski in razvojni mehanizmi nadzorujejo rast zob pri sesalcih, kot so netopirji in ljudje, ki imajo več "prednikov" zob.

V prihodnje nameravajo raziskovalci razširiti svojo študijo, da bi vključili pregled noktilionoidnih sekalcev in kaninov. Če se poglobimo v genetske in razvojne mehanizme, ki oblikujejo razvoj zob pri teh netopirjih, lahko odkrijemo nadaljnje vpoglede v evolucijske skrivnosti, ki se skrivajo v teh vrstah.

