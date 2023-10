Evolucijsko naključje: kako je netopir Barbastelle postal specializirani lovec

Nova študija izpodbija dolgoletno prepričanje o evolucijski oboroževalni tekmi med netopirji in žuželkami. Biolog Lasse Jakobsen z Univerze Južne Danske in njegova ekipa se sprašujejo, zakaj so nekateri netopirji, kot je netopir barbastelle, bistveno tišji od drugih, ko lovijo leteče žuželke. Namesto da bi na to gledali kot na prilagoditev oboroževalne tekme, raziskovalci predlagajo, da je edinstvena lovska strategija netopirja barbastelle evolucijsko naključje, ki mu je omogočilo, da je postal specializirani lovec.

V študiji so Jakobsen in njegovi sodelavci opazili, da je večina članov bližnjih sorodnikov barbastelle netopirjev, ki jedo žuželke, ki sedijo na površinah, kot so listi in veje. Ti netopirji so veliko tišji od sokolskih netopirjev, ki lovijo žuželke v zraku. To opazovanje je vodilo raziskovalce do domneve, da je bil prednik barbastelle verjetno netopir paberk, njegova sposobnost lova na leteče žuželke pa se je razvila neodvisno od teorije oboroževalne tekme.

Po mnenju Jakobsena zmanjšana glasnost barbastelle ni namerna prilagoditev. Namesto tega gre za morfološko omejitev, podedovano od njegovih prednikov netopirjev paberkov, ki oddajajo zvok iz svojih nosov, zaradi česar so klici tišji. Barbastelle preprosto ne more proizvajati glasnejših klicev. Po sreči je ta omejitev netopirju omogočila, da zasede nišo, kjer lovi leteče, nočne žuželke, ki se znajo izogibati drugim netopirjem, vendar ne morejo slišati nizkih amplitudnih klicev barbastelle.

Ta študija izpodbija prevladujočo idejo, da je strategija lova barbastelle odziv na sluh žuželk. Namesto tega nakazuje, da je barbastelle padel v specializirano ekološko nišo zaradi svojih morfoloških omejitev, pri čemer ima koristi od svoje edinstveno tihe tehnike lova.

Ta raziskava meče novo luč na evolucijske procese, ki poganjajo interakcije plenilec-plen. Poudarja zapletenost ekoloških odnosov in raznolike poti, po katerih lahko vrste izkoristijo ekološke niše. Medtem ko teorija oboroževalne tekme ostaja pomembna za številne interakcije med plenilci in pleni, primer netopirja barbastelle poudarja vlogo naključja in naključja pri oblikovanju raznolikosti življenja na Zemlji.

-

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kakšna je hipoteza o oboroževalni tekmi med netopirji in žuželkami?

O: Hipoteza o oborožitveni tekmi nakazuje, da se netopirji in žuželke razvijajo kot odziv na medsebojne strategije lova in pobega ter se nenehno poskušajo prelisičiti.

V: Zakaj so netopirji barbastelle tišji od drugih netopirjev?

O: Barbastelle netopirji so tišji zaradi morfološke omejitve, podedovane od njihovih prednikov netopirjev paberkiranja. Iz nosu oddajajo zvok, zaradi česar je glasnost klica nižja.

V: Ali so barbastelle netopirji rezultat prilagoditve oboroževalne tekme?

O: Nova študija izpodbija zamisel, da je lovska strategija netopirjev barbastelle odziv na oboroževalno tekmo z žuželkami. Namesto tega predlaga, da je nizka glasnost netopirja evolucijsko naključje, ki mu je omogočilo, da zasede posebno ekološko nišo.

V: Kaj je netopir?

O: Netopirji nabiralci so netopirji, ki lovijo žuželke, ki sedijo na površinah, kot so listi in veje, namesto da bi jih lovili med letom.

V: Kako netopirji barbastelle lovijo leteče žuželke, če so tišji od drugih netopirjev?

O: Barbastelle netopirji lovijo leteče žuželke, ki ne morejo slišati njihovih klicev z nizko amplitudo. Te žuželke so spretne v izogibanju drugim netopirjem, vendar ne morejo zaznati edinstvene lovske tehnike barbastelle.