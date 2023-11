Mačje predenje je lahko več kot le mišično krčenje: razkritje skrivnega mehanizma

Zagonetno mačje predenje je dolgo zmedo mačje raziskovalce, vendar prelomna študija kaže, da je v tem pomirjujočem zvoku več, kot so verjeli doslej. V nasprotju s splošno sprejetim prepričanjem, da je predenje rezultat prostovoljnega krčenja mišic, novo poročilo predstavlja prelomno teorijo, ki izpodbija to prevladujoče prepričanje.

Glede na raziskavo, objavljeno v Current Biology, predenje ni le produkt mišičnega spazma, temveč rezultat mioelastične aerodinamične teorije fonacije. Študija razkriva, da so mase vezivnega tkiva, imenovane laringealne blazinice, ugnezdene znotraj glasilk domačih mačk, ključ do proizvodnje teh prijetnih vibracij v njihovem grlu.

Ta teorija predlaga, da se blazinice znotraj glasilk odzivajo na tok zraka, ki vstopa v pljuča in izstopa iz njih, pri čemer sprožijo samozadostna nizkofrekvenčna nihanja brez potrebe po mišičnih kontrakcijah. Z drugimi besedami, vibracije nastanejo zaradi asimetričnih sil, ki delujejo na glotalni cikel med odpiranjem in zapiranjem glasilk.

Da bi preverili to teorijo, so znanstveniki izvedli poskuse na osmih mačjih grlih, od katerih so vsakega odstranili iz mačke, ki je bila humano uspavana zaradi terminalne bolezni. Laringe so postavili v navpične cevi, ki so dovajale topel, vlažen zrak, kar je simuliralo enake pogoje kot dihanje. Zanimivo je, da je raziskovalcem uspelo izvabiti izrazito nizkofrekvenčno fonacijo, značilno za predenje, brez kakršne koli živčne stimulacije.

Čeprav študija ne zavrača možnosti, da mišične kontrakcije igrajo vlogo pri predenju, trdi, da je lahko dinamika zraka primarni sprožilec mehanizma vibracij. Ta revolucionarna ugotovitev izpodbija obstoječe razumevanje, kako mačke proizvajajo tolažilno predenje.

Pogosta vprašanja:

Q: Zakaj mačke žulijo?

A: Mačke so opazili predenje v različnih situacijah, na primer, ko so zadovoljne, pod stresom ali celo poškodovane. Čeprav natančni razlogi za predenje ostajajo skrivnostni, raziskovalci domnevajo, da mačji mladiči s predenjem sporočajo svojo prisotnost svojim materam, predenje lahko pomaga pri celjenju ran in domneva se, da sprošča serotonin, podobno kot človeški nasmehi.

Ugotovitve članka so sprožile nekaj polemik med biomehanskimi inženirji, ki trdijo, da študija ne upošteva kompleksnih sistemov žive mačke. Primerjajo ga z analizo hrupa, ki ga proizvaja ločen ustnik pihalnega inštrumenta, ločenega od njegovega glasbenega konteksta. Kljub temu pa ta raziskava odpira nova vrata pri razumevanju očarljivega sveta mačjih vokalizacij in razkriva skrivnosti za ljubkim predenjem mačk.