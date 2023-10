Ali ljudje prekašamo robote v izzivih timskega dela? Nova študija kaže na pomen sodelovanja

Prelomna študija, ki jo je izvedel dr. Študentje Univerze v Newcastlu so osvetlili dinamiko med ljudmi in roboti pri timskih nalogah. Študija se je osredotočila na primerjavo uspešnosti ekip, sestavljenih iz ljudi in igralcev z umetno inteligenco, proti ekipam, ki jih sestavljajo samo človeški igralci. Namen te raziskave je bil oceniti zmožnosti skupinskega dela ljudi in robotov v računalniško podprtem izzivu, podobnem priljubljeni arkadni igri Pong.

Rezultati študije so pokazali, da so človeške ekipe boljše od ekip z robotskim igralcem. Ugotovljeno je bilo, da so človeški igralci pokazali vrhunsko intuicijo, kar jim je omogočilo, da so razumeli dejanja svojega partnerja in naredili prilagoditve za izboljšanje učinkovitosti ekipe. Nasprotno pa se je zdelo, da ekipe z robotskim igralcem nimajo te konkurenčne prednosti, kar je poudarilo pomen človeške intuicije in prilagodljivosti v okoljih sodelovanja.

Še posebej zanimivo je, da je študija raziskala tudi, ali so ekipe uspešnejše, ko sodelujejo ali tekmujejo druga proti drugi. Presenetljivo je bilo ugotovljeno, da so ekipe, ki igrajo sodelovalno, boljše od ekip, ki se ukvarjajo s tekmovalnim igranjem. Ta ugotovitev izpodbija splošno prepričanje, da konkurenca povečuje uspešnost, in poudarja pomembne prednosti sodelovanja in sinergije pri doseganju uspešnih skupinskih rezultatov.

Raziskava dr. študenta Laiton Hedley in Murray Bennett iz Newcastle Cognition Lab na Šoli za psihološke znanosti na Univerzi v Newcastlu prispeva k področju kognitivne psihologije. S poudarkom na razumevanju delovanja človeških možganov kognitivna psihologija raziskuje procese, kot so mišljenje, pomnjenje in učenje.

Ta prelomna študija, objavljena v reviji Topics in Cognitive Science, zagotavlja dragocen vpogled v sposobnosti timskega dela ljudi in robotov. S poudarjanjem pomena sodelovanja pred tekmovanjem raziskava spodbuja raziskovanje novih pristopov za izboljšanje učinkovitosti ekipe in optimizacijo interakcij človek-AI.

vir:

Murray S. Bennett et al, Človeška uspešnost v tekmovalnih in sodelujočih ekipah človek–stroj, Teme v kognitivni znanosti (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Vir: Univerza Newcastle