Raziskovanje Lune z ročno univerzalno lunarno kamero (HULC)

Novo obdobje raziskovanja Lune je na obzorju, ko se astronavti pripravljajo na prihodnje misije Artemis na Luno. Eden najpomembnejših napredkov v njihovem kompletu orodij je ročna univerzalna lunarna kamera (HULC). Ta vrhunska kamera je opazna nadgradnja spremenjenih kamer Hasselblad 500EL, ki so jih uporabljali astronavti med misijami Apollo.

Da bi zagotovili pripravljenost HULC za raziskovanje Lune, so na Lanzarotu v Španiji, regiji s pokrajinami, ki so zelo podobne tistim na Luni, opravili stroga testiranja. Znanstveniki, posebej usposobljeni za raziskovanje lune, so s kamero vzeli na geološka terenska potovanja in katalogizirali svoje ugotovitve v elektronski terenski knjigi. Inštruktorji so lahko spremljali njihov napredek v realnem času prek glasovnih in video tokov.

HULC je opremljen z že pripravljenimi deli kamere, ki ponujajo izboljšano svetlobno občutljivost in najsodobnejše leče. Medtem ko Luna predstavlja ostre sence in svetla dvignjena območja, zlasti okoli južnega pola, zasnova HULC upošteva te ekstremne svetlobne pogoje. Brez atmosfere, ki bi uravnavala temperaturo, Lunino okolje doživlja drastična nihanja, pri čemer se temperature čez dan dvignejo do 120 °C, ponoči pa padejo do -200 °C. Kamere HULC so bile izdelane tako, da prenesejo te ekstremne temperature, z dodatno zaščitno odejo za zaščito pred toploto in prahom.

Da bi ponovili pričakovane razmere, s katerimi se soočajo lunarni fotografi, so kandidati za astronavte preizkusili kamero HULC sredi belega dne in v vulkanskih jamah, da bi simulirali lunine noči. Kamero je bilo treba preprosto upravljati z uporabo debelih zaščitnih rokavic, kar je privedlo do konfiguracije uporabniku prijaznih gumbov. Nasin vodja za kamero HULC, Jeremy Myers, je poudaril pomen intuitivnosti in izjavil, da mora biti "kamera enostavna za uporabo", saj je le eno od mnogih orodij, s katerimi bodo astronavti uporabljali na Luni.

Poleg zajemanja podrobnosti kamnov od blizu in širokokotnih posnetkov lunarne pokrajine si inženirji prizadevajo izdelati kamero, ki bo vzdržala nevaren lunarni prah. Ta prah, sestavljen iz finih abrazivnih delcev, predstavlja tveganje za osebje in opremo. Zasnova HULC se bo še naprej razvijala, s prihajajočo različico, ki je predvidena za testiranje na Mednarodni vesoljski postaji.

FAQ

Kaj je kamera HULC?

Ročna univerzalna lunarna kamera (HULC) je najsodobnejša kamera, zasnovana za astronavte na prihodnjih misijah Artemis na Luno. Gre za pomembno nadgradnjo kamer, uporabljenih med misijami Apollo.

V čem je kamera HULC drugačna?

Kamera HULC vključuje standardne dele z izboljšano svetlobno občutljivostjo in naprednimi lečami. Zasnovan je tako, da vzdrži ekstremne temperaturne spremembe in težke svetlobne pogoje luninega okolja.

Kako je bila testirana kamera HULC?

Kamera HULC je bila podvržena strogemu testiranju v Lanzarotu v Španiji, ki ima pokrajino, ki spominja na lunino okolje. Znanstveniki, ki so bili usposobljeni za raziskovanje Lune, so kamero uporabljali med geološkimi terenskimi izleti in svoje ugotovitve popisali v elektronski terenski knjigi.

Katere izzive obravnava kamera HULC?

Kamera HULC obravnava izzive ekstremnih temperaturnih nihanj in luninega prahu. Zasnovan je tako, da prenaša temperature, ki dosežejo 120 °C podnevi in ​​-200 °C ponoči, hkrati pa zagotavlja dodatne zaščitne ukrepe proti prahu.

Kakšni so prihodnji načrti za kamero HULC?

Inženirji bodo še naprej izpopolnjevali zasnovo kamere HULC, različica pa je načrtovana za testiranje na Mednarodni vesoljski postaji. Končni cilj je zagotoviti astronavtom preprosto in zanesljivo orodje za raziskovanje Lune.