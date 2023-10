Integracija evropskega storitvenega modula za misijo Artemis II: ključni korak k raziskovanju Lune

Prihajajoča misija Artemis II, predvidena za november 2024, dobiva zagon, saj inženirji vesoljskega centra Kennedy na Floridi marljivo pripravljajo evropski servisni modul (ESM2) za integracijo z modulom posadke Orion. ESM2 bo imel ključno vlogo pri zagotavljanju bistvenih virov, kot so elektrika, voda in simulirano ozračje, da se zagotovi udobje in varnost štirih astronavtov med povratnim potovanjem na Luno.

Za olajšanje procesa integracije je bil ESM2 prvotno povezan z adapterjem modula posadke, ki je tvoril servisni modul Orion (OSM). Ta ključni korak je inženirjem omogočil temeljito testiranje integriranega modula, ki vključuje cevi, žice, baterije in elektroniko. V tej fazi sta bila izvedena dva ključna testa, da bi zagotovili zanesljivost in vzdržljivost OSM.

Eden od teh testov, imenovan Test toplotnega cikla, je ocenil sposobnost OSM, da prenese ekstremne temperaturne spremembe, s katerimi se bo srečal med misijo. Medtem se je akustični test neposrednega polja (DFAT) osredotočil na oceno sposobnosti OSM, da prenese intenzivne vibracije, do katerih pride med vzponom rakete v vesolje.

Po teh preizkusih je bil OSM uspešno povezan z modulom posadke Orion, ki tvori celotno vozilo Orion za misijo Artemis II. Povezava je dosežena prek šestih točk okoli toplotnega ščita kapsule posadke, kar zagotavlja varnost astronavtov med ponovnim vstopom v Zemljino atmosfero. Namesto da bi prečkali toplotni ščit, so cevi in ​​žice speljane okoli njega.

Ker sta posadka in servisni modul zdaj združena v eno, je naslednji ključni korak vklopiti vozilo Orion in temeljito preveriti, ali vsi sistemi delujejo usklajeno. Ta faza omogoča evropskim in ameriškim ekipam, da potrdijo brezhibno komunikacijo med različnimi komponentami.

Medtem ko se priprave na misijo Artemis II nadaljujejo, se bo fokus kmalu preusmeril na namestitev sončnih kril na vozilo Orion, s čimer bo dokončana njegova montaža. Kasneje bodo rezervoarji za gorivo napolnjeni s pogonskim gorivom, raketa Artemis II pa bo zložena, pri čemer bo Orion povezan s sistemom za prekinitev izstrelitve – ključna varnostna funkcija za astronavte v primeru kakršnih koli nepredvidenih dogodkov med izstrelitvijo.

Integracija evropskega servisnega modula predstavlja pomemben mejnik v programu Artemis, ki pripelje človeštvo korak bližje k raziskovanju Lune in utira pot za prihodnje misije v globoko vesolje.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je evropski servisni modul (ESM2)?

Evropski servisni modul (ESM2) je sestavni del vozila Orion, zasnovan za zagotavljanje osnovnih virov, kot so elektrika, voda in simulirano ozračje za astronavte med vesoljskimi misijami.

2. Kateri so glavni testi, ki se izvajajo med procesom integracije?

Med postopkom integracije se izvedeta dva ključna preizkusa: preskus termičnega cikla in akustični test neposrednega polja (DFAT). Preskus toplotnega cikla zagotavlja sposobnost modula, da prenese ekstremna temperaturna nihanja, medtem ko DFAT ocenjuje njegovo odpornost na vibracije med dviganjem rakete.

3. Kako sta povezana posadka in servisni modul?

Moduli za posadko in storitve so povezani s šestimi točkami okoli toplotnega ščita kapsule za posadko. Cevi in ​​žice so speljane okoli toplotnega ščita, da se zagotovi varnost astronavtov med ponovnim vstopom v Zemljino atmosfero.

4. Kakšen je namen sistema za prekinitev zagona?

Sistem za prekinitev izstrelitve je ključna varnostna funkcija, povezana z vozilom Orion. Zagotavlja varnost astronavtov v primeru eksplozije ali odstopanja od načrtovane poti med izstrelitvijo.

5. Kakšen je pomen misije Artemis II?

Misija Artemis II je ključni mejnik v programu Artemis, katerega namen je poslati astronavte na povratno potovanje na Luno. Služi kot odskočna deska za prihodnje misije raziskovanja globokega vesolja.