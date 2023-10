Nova odkritja na Jupitrovi luni Evropi: CO₂, oceani in toplota

Opazovanja s teleskopom James Webb so razkrila prisotnost ogljikovega dioksida (CO₂) na površini Jupitrove lune Evropa. To odkritje je odprlo zanimive možnosti o lunini sestavi in ​​potencialu za življenje. CO₂ bi lahko izviral od zunaj, možno pa je tudi, da je prodrl skozi debelo plast ledu, ki prekriva površje Evrope. Poleg tega prisotnost CO₂ kaže na obstoj svetovnega oceana pod ledom.

Obstajata dve razlagi za izvor CO₂: lahko bi bil raztopljen v oceanu Evrope, podobno kot oceani na Zemlji; ali pa je lahko stranski produkt razgradnje organskih spojin, kot so aminokisline ali druge ogljikove spojine. Nahajališča CO₂ so skoncentrirana na območju, imenovanem Tara Regio, in so relativno nova. Vendar pa je zaradi površinskih razmer v Evropi dolgotrajen obstoj CO₂ nestabilen.

Za razliko od Saturnove lune Enceladus Evropa nima običajnih gejzirskih izbruhov, ki bi zagotovili spektrografsko analizo raztopljenih soli. Kljub temu znanstveniki verjamejo, da ima Evropa, skupaj z Jupitrovo luno Ganimed in Enkelad, pod svojim površjem globalni tekoči ocean. Obstajajo tudi drugi potencialni kandidati za globalne tekoče oceane, kot so Callisto, Titan, Triton, Dione in pritlikavi planeti Ceres in Pluton. Vendar je za potrditev teh sumov potrebnih več podatkov.

Sonda Galileo, ki je krožila okoli Jupitra, je pred več kot 25 leti zagotovila zgodnje namige o globalnem oceanu na Evropi. Podrobne fotografije lunine ledene površine so razkrile ledene splave, drobce ledu, za katere se je zdelo, da so ponovno zmrznili na naključnih položajih. To je nakazovalo, da je bil ledeni pokrov razmeroma tanek, morda le nekaj kilometrov debel. Pod ledom leži globok ocean, ki naj bi bil globok od 80 do 150 kilometrov in verjetno vsebuje dvakrat do trikrat večjo količino vode kot v zemeljskih oceanih.

Obstoj tekočega oceana na Evropi pomeni prisotnost virov toplote. Toploto verjetno ustvarjajo gravitacijski pritiski, ki jih izvaja Jupiter, kar povzroča plimske sile. Lune, kot so Io, Evropa in Ganimed, so pod vplivom plimskih sil in kažejo orbitalne resonance. Ta pojav deformira njihove orbite, zaradi česar so bolj ekscentrični in ustvarjajo toploto v svoji notranjosti. Zlasti Io doživlja intenzivno vulkansko dejavnost zaradi trenja kamnin, z več kot 150 aktivnimi kraterji v danem trenutku.

Evropa doživlja podoben, vendar manj intenziven učinek, saj ohranja svoj podzemni ocean tekoč. Teleskop Hubble je leta 2012 zaznal emisije vodne pare z južnega tečaja Evrope, ki jih sonda Galileo ni zaznala. Magnetometer na krovu Galileo je prav tako prispeval k odkritju evropskega oceana z odkrivanjem majhnih anomalij v Jupitrovem magnetnem polju, ki jih povzročajo električni tokovi znotraj lune. To kaže na prisotnost raztopljenih soli v podzemnem oceanu.

Ledeni oklep Evrope »ločuje« svojo površino od skalnate notranjosti in razpoke, opažene na površini, so lahko brazgotine zaradi plimovanja. Spektri, posneti s sondo Galileo, kažejo na prisotnost kalcijevih in magnezijevih sulfatov. Vendar je bil učinek precej šibkejši v primerjavi z Ganimedom, ki je večja luna s svojim skritim oceanom in kovinskim jedrom, sestavljenim iz železa in niklja.

Na splošno nedavna opazovanja in odkritja na Evropi zagotavljajo dodatne dokaze o potencialu pogojev za vzdrževanje življenja na Jupitrovi luni. Za razkritje skrivnosti tega zanimivega nebesnega telesa so potrebne nadaljnje raziskave.

