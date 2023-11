Potovanje CubeSats: Nova metoda, testirana za pristanek na asteroidu

Čez leto dni bo Evropska vesoljska agencija (ESA) začela misijo Hera, ki bo drugo človeško vesoljsko plovilo, ki bo raziskovalo asteroid Didymos. Medtem ko je Nasina misija DART prej trčila v Didymosov lunar Dimorphos, namerava Hera raziskati udarni krater, ki je ostal za seboj, in osvetliti obrambo planeta pred asteroidi.

Kot del programa ESA Planetary Defense je glavna naloga Here preučevanje učinkov misije DART na Dimorphos in Didymos, s čimer bi znanstvenikom pomagali izvedeti več o preprečitvi morebitnih asteroidnih groženj Zemlji. Poleg tega Hera služi kot tehnološka predstavitvena misija, ki uvaja edinstveno metodo pristajanja, znano kot Robust Ballistic Landings.

Pristanek na vrtečem se asteroidu z minimalno gravitacijo predstavlja več izzivov. CubeSats, Milani in Juventus, težki približno 12 kg vsak, bodo spremljali Hero in uporabili svoje instrumente za izboljšanje študije binarnega asteroida. Ti instrumenti vključujejo spektrometer, termogravimeter za odkrivanje hlapnih in organskih snovi, radar za sondiranje notranje strukture Dimorfosa in gravimeter. Kamere in radijska oprema bodo pomagale tudi pri izpitnem procesu, ki bo predvidoma trajal približno šest mesecev.

Ob zaključku svoje misije naj bi Milani in Juventus poskusila pristati na Dimorfosu. Nedavni članek vodilnega avtorja Iosta Foddeja z Univerze v Glasgowu z naslovom »Načrtovanje in analiza robustnih balističnih pristankov na sekundarni strani binarnega asteroida« predstavlja novo metodo za uspešen pristanek CubeSats.

Robustni balistični pristanek se nanaša na tehniko spuščanja brez motorja. Z uporabo nevsiljive tehnike Chebyshev interpolacije (NCI) CubeSats izračunajo stopnjo rasti možnih stanj skozi čas. To pomaga omejiti hitrosti in kote udarca ter optimizirati pristajalno pot. Rezultat je 20-odstotno povečanje uspešnosti pristanka in znatno zmanjšanje odtisa pri pristanku v primerjavi s konvencionalnimi metodami.

Medtem ko so kompleksne in drage misije, kot je Nasin OSIRIS-REx, poudarile pomen vrnitve vzorcev asteroidov na Zemljo, avtorji prispevka poudarjajo, da osnovni pristanki vesoljskih plovil na asteroidih dajejo dragocene znanstvene podatke. Ti pristanki omogočajo vpogled v notranjo strukturo in materialne lastnosti asteroidov, hkrati pa omogočajo meritve na kraju samem.

S prihajajočo misijo Hera in prelomnim poskusom pristanka CubeSats so znanstveniki in inženirji navdušeni nad potencialnim napredkom pri raziskovanju asteroidov. Izboljšana stopnja uspešnosti pristanka, ki jo ponuja metoda Robust Ballistic Landing, odpira vrata za prihodnje misije in izboljšuje naše razumevanje teh kozmičnih objektov.

