Nasina misija Hera: pionirsko robustno balistično pristajanje na asteroidih

Nasina prihajajoča misija Hera naj bi se zapisala v zgodovino, saj bo drugo človeško vesoljsko plovilo, ki bo obiskalo binarni asteroid Didymos. Medtem ko je njen glavni cilj preučiti udarni krater, ki ga je oblikovala Nasina misija DART na Didymosovi lunini Dimorphos, Hera želi tudi prikazati inovativno tehnologijo na področju obrambe planeta.

Za pomoč pri študiju bosta Hero spremljala dva CubeSata, Milani in Juventus, ki bosta izvedla pristanke brez primere na Dimorphosu. Zamisel o pristanku na asteroidu se morda zdi zastrašujoča, vendar bodo ti CubeSati zagotovili dragocene vpoglede v možnosti uspešnih pristankov na stroškovno učinkovit in enostavnejši način.

Ključ do doseganja teh pristankov je v konceptu robustnih balističnih pristankov. Za razliko od običajnih motoriziranih spustov se ta metoda opira na nevsiljivo tehniko Chebyshev interpolacije (NCI). Z izračunom stopnje rasti možnih stanj vesoljskega plovila skozi čas lahko CubeSats optimizira svoje trajektorije in poveča uspešnost pristanka za 20 %, kar bistveno zmanjša odtis pristanka.

Ta prelomen pristop k pristanku na asteroidih odpira nove možnosti za znanstveno raziskovanje. Medtem ko so se zapletene misije, kot je Nasin OSIRIS-REx, izkazale za uspešne pri misijah vračanja vzorcev, Hera's Robust Ballistic Landings kažejo, da lahko tudi osnovni pristanki vesoljskih plovil prinesejo dragocena znanstvena spoznanja. Neposredne interakcije med vesoljskim plovilom in površino zagotavljajo ključne informacije o notranji strukturi asteroida in lastnostih materiala, ki jih dopolnjujejo meritve na kraju samem.

Milani in Juventus bosta skupaj s Hero podvržena intenzivni šestmesečni študiji Dimorphosa in Didymosa, pri čemer bosta uporabila svoje instrumente za raziskovanje binarnega asteroidnega sistema. Ob koncu misije bodo poskušali svoje drzne pristanke na Dimorphosu, opremljeni z obsežnim znanjem o površini, pridobljenim med misijo.

Z misijo Hera in Robust Ballistic Landings NASA premika meje in na novo opredeljuje, kaj je mogoče doseči na področju raziskovanja asteroidov. Ti inovativni pristopi utirajo pot prihodnjim misijam za preučevanje in potencialno ublažitev grožnje nevarnih asteroidov, ki lahko predstavljajo tveganje za Zemljo.

FAQ

Kaj je robusten balistični pristanek?

Robustno balistično pristajanje je metoda pristajanja na asteroidih, ki ni odvisna od spuščanja z motorjem. Uporablja tehniko nevsiljive Chebyshev interpolacije (NCI) za optimizacijo trajektorij in povečanje uspešnosti pristanka.

Katere asteroide bo raziskovala misija Hera?

Misija Hera bo raziskovala binarni asteroid Didymos in njegovo luno Dimorphos.

Kaj je cilj CubeSats Milani in Juventus?

Milani in Juventus, ki spremljata misijo Hera, bosta izvedla pristanke na Dimorfosu, da bi zbrala dragocene znanstvene podatke o notranji strukturi asteroida in lastnostih materiala.

Kako Herina misija prispeva k obrambi planeta?

Cilj Herine misije je preučiti udarni krater, ki ga je oblikovala NASA-ina misija DART na Dimorfosu. Z razumevanjem učinkov tega udarca lahko znanstveniki pridobijo vpogled v strategije za odvračanje nevarnih asteroidov, ki bi lahko ogrozili Zemljo.

(Vir: arXiv)