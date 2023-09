Testiranje kultur Kombucha za vesoljsko odpornost

ESA izvaja teste na kulturah kombuče, da bi ugotovila njihovo odpornost v vesolju in njihov potencial za podporo prisotnosti ljudi na Luni in Marsu. Te kulture, znane po svojih fermentativnih lastnostih in koristih za zdravje, imajo sposobnost preživetja v težkih okoljih na Zemlji, zaradi česar so zanimiva tema za raziskovanje vesolja.

Poskusi so bili izvedeni z uporabo naprave Expose na Mednarodni vesoljski postaji, kjer so bili vzorci izpostavljeni kozmičnemu sevanju in simuliranim razmeram na Marsu. Ena izjemna ugotovitev je bila, da je mikroorganizem, imenovan cianobakterija, lahko popravil svojo DNK in nadaljeval delitev celic tudi po tem, ko je bil izpostavljen kozmičnemu sevanju in železovim ionom, za katere je znano, da povzročajo veliko škodo. Menijo, da ima določen gen, gen sulA, ključno vlogo pri zaustavitvi delitve celic, dokler se poškodba DNK ne popravi.

Poleg tega so poskusi razkrili, da celične skupine zagotavljajo mikrohabitat za manjše vrste, kar jim omogoča "štopanje" skozi vesolje znotraj večjih skupin celic, ki zagotavljajo zaščito. To vpliva na razumevanje, kako lahko celične skupine in biofilmi zaščitijo pred skrajnostmi vesolja in preprečijo kontaminacijo med vesoljskimi misijami.

Poleg raziskovanja potenciala za podporo poseljevanju v vesolju bi kulture kombuče lahko služile tudi kot dragocen model sevanja. S preučevanjem odziva teh mikroorganizmov na sevanje lahko znanstveniki pridobijo vpogled v izboljšanje zdravja ljudi in razvijejo strategije za zaščito pred sevanjem za astronavte.

Raziskovalci predvidevajo prihodnost, v kateri bi te kulture lahko gojili na Luni in Marsu, zahvaljujoč njihovi sposobnosti, da proizvajajo kisik in delujejo kot biotovarne. Njihova uporaba v prihodnjih vesoljskih misijah in človeških prizadevanjih za raziskovanje vesolja bi lahko znatno povečala trajnost teh prizadevanj.

Na splošno preskušanje kultur kombuče v vesolju ponuja obetaven vpogled v odpornost mikroorganizmov in njihove možne uporabe pri podpiranju dolgoročne prisotnosti ljudi zunaj Zemlje.

Opredelitve:

– Kombucha: fermentirana čajna pijača, znana po svojih zdravstvenih koristih.

– Odpornost: Sposobnost vzdržati in okrevati po težkih razmerah.

– Biofilm: skupnost mikroorganizmov, ki tvorijo zaščitno plast na površini.

– Kozmično sevanje: visokoenergijski delci iz vesolja.

– Pogoji na Marsu: Pogoji, simulirani za posnemanje okolja na Marsu.

– Gen SulA: Gen, ki uravnava celično delitev kot odgovor na poškodbo DNK.

– Zaščita planetov: Protokoli za preprečevanje kontaminacije med nebesnimi telesi.

– Cyanobacterium: Vrsta bakterije, ki je sposobna fotosinteze.

– Mikrohabitat: manjši habitat znotraj večjega ekosistema.

– Model sevanja: sistem, ki se uporablja za preučevanje učinkov sevanja na žive organizme.

