Popolni mrk leta 2024: spektakularen astronomski dogodek v Erieju v Pensilvaniji

Popolni mrk leta 2024 je izjemen astronomski pojav, ki bo očaral regijo in ponudil enkratno doživetje. Medtem ko bo območje Pittsburgha priča delnemu mrku, se bodo tisti, ki se želijo potopiti v popolno temo, želeli odpraviti proti severu po I-79 do Erieja v Pensilvaniji. Kot edino večje mesto v Pensilvaniji na poti popolnosti se Erie pripravlja na ogromen pritok obiskovalcev, ki sega od 65,000 do 250,000 ljudi.

Da bi se prilagodili porastu turistov, so različne nastanitve v Erieju, kot so hoteli, prenočišča z zajtrkom in kampi, že razprodane. Mesto sprejema konec tedna mrka z organizacijo številnih dogodkov. Pomorski muzej Erie, vinogradniška dežela ob jezeru Erie in hitra steza ob jezeru Erie načrtujejo dejavnosti za praznovanje tega nebesnega dogodka.

Chris Temple, predstavnik VisitErie.com, poudarja, da bodo zabave na parkiriščih in srečanja na strehah ponujale neprimerljive priložnosti za spremljanje prehoda iz dneva v noč. Temple poudarja pomen načrtovanja vnaprej in priporoča, da se dogovorite dovolj vnaprej, da zagotovite brezhibno izkušnjo za družine.

Med mrkom, ki bo nastopil v ponedeljek, 8. aprila 2023, bo popolna tema trajala tri minute in 40 sekund. Za zagotovitev varnosti voznikov bodo ob I-79 in I-90 postavljeni znaki, ki bodo opozarjali na nenadno temo in ublažili morebitne nesreče.

Erie je ustvaril namensko spletno mesto, ki ponuja izčrpne informacije in vire za tiste, ki jih zanima mrk, vključno z možnostmi nastanitve. Ta nebesni dogodek ponuja ljudem redko priložnost, da opazujejo zvezde in se čudijo čudesom vesolja.

