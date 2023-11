Vpliv satelitskih mega-konstelacij na radijsko astronomijo: vse večja skrb

V zadnjih nekaj desetletjih je nočno nebo priča dramatičnemu povečanju števila satelitov, ki krožijo okoli Zemlje. Kar je bil nekoč redek prizor, je zdaj postal nekaj običajnega, zahvaljujoč izstrelitvi na tisoče satelitov v zadnjem desetletju, z načrti za več deset tisoč novih v prihodnjih letih. Medtem ko je koncept globalne pokritosti z mega-konstelacijami, kot je Starlink, vabljiv, obstajajo nenamerne posledice, ki ogrožajo našo povezavo z vesoljem.

Nedavne raziskave, ki so jih izvedli znanstveniki na univerzi Curtin, so osvetlile škodljiv vpliv teh satelitskih mega-konstelacij na radioastronomijo. Z uporabo radijskih teleskopov v Zahodni Avstraliji so raziskovalci odkrili, da sateliti Starlink ne le motijo ​​radijske signale z določenih in licenciranih frekvenc, ampak tudi oddajajo signale na nepričakovanih in nenamernih frekvencah. Te nenamerne emisije, ki izvirajo iz vgrajene elektronike satelitov, predstavljajo velik izziv za občutljive radijske teleskope, zasnovane za zajemanje šibkih signalov iz oddaljenih koncev vesolja.

Ta motnja je še posebej problematična za kvadratni kilometrski niz (SKA), največji projekt radijskega observatorija, ki je bil kdaj zasnovan, ki se nahaja v zahodni Avstraliji. SKA, ki poteka že 30 let in vključuje 16 držav, se je že soočil s precejšnjimi naložbami in prizadevanji na svoji lokaciji, da bi čim bolj zmanjšal človekovo vmešavanje. Vendar pa nastanek satelitskih megakonstelacij predstavlja novo oviro, ki je ni mogoče zlahka premagati.

Čeprav satelitski operaterji, kot je SpaceX, ki upravlja Starlink, trenutno ne kršijo nobenih predpisov, iskanje rešitve za to težavo zahteva sodelovanje in dobro voljo. Regulatorji, kot je Mednarodna zveza za telekomunikacije, se bodo morali prilagoditi razvijajočim se tehnologijam satelitskih konstelacij. Vendar pa se glede na počasen razvoj regulacije in hiter razvoj satelitskih tehnologij zdi zaščita radijske astronomije v bližnji prihodnosti malo verjetna.

Kljub temu obstaja razlog za optimizem. Inženirji SpaceX-a so pozitivno sodelovali z raziskovalno skupino in že uvedli izboljšave za zmanjšanje svetlosti satelitov Starlink v vidni svetlobi. Da bi zagotovili ohranitev človeškega razumevanja vesolja v prihodnosti, so potrebna večja prizadevanja za zmanjšanje emisij v radijskih valovnih dolžinah za faktor tisoč ali več.

Z obravnavo tega izziva si lahko prizadevamo doseči ravnotežje med koristmi, ki izhajajo iz vesoljskih komunikacij, in našo sposobnostjo raziskovanja in razumevanja vesolja. Sodelovanje med satelitskimi operaterji in znanstveno skupnostjo bo ključnega pomena pri blaženju motenj in varovanju neprecenljivih ugotovitev, odkritij in tehnologij, ki bodo krojile našo prihodnost.

FAQ

1. Zakaj so mega-konstelacije satelitov zaskrbljujoče za radioastronomijo?

Satelitska mega-konstelacije, kot je Starlink, oddajajo nenamerne signale, ki motijo ​​radijsko astronomijo. Te emisije predstavljajo resen izziv za astronome, saj so občutljivi radijski teleskopi, zasnovani za zajemanje šibkih kozmičnih signalov, preobremenjeni s svetlostjo teh satelitskih emisij.

2. Kaj je niz kvadratnih kilometrov (SKA)?

Square Kilometer Array je največji projekt radijskega observatorija, ki je bil kdajkoli zasnovan in vključuje 16 držav ter desetletja načrtovanja in naložb. Vendar pa se lokacija SKA v Zahodni Avstraliji, ki je bila skrbno izbrana za zmanjšanje človeškega vmešavanja, zdaj sooča z grožnjo motenj satelitskih megakonstelacij.

3. Ali satelitski operaterji kršijo predpise?

Trenutno satelitski operaterji, kot je SpaceX, delujejo v regulativnem okviru, ki ga je določila Mednarodna zveza za telekomunikacije. Ker pa se satelitske tehnologije še naprej hitro razvijajo, se bodo morali predpisi prilagoditi za zaščito radijske astronomije.

4. Kaj je storjeno za reševanje tega vprašanja?

SpaceX je pokazal pripravljenost za sodelovanje in je že implementiral izboljšave za zmanjšanje svetlosti satelitov Starlink v vidni svetlobi. Vendar so potrebna večja prizadevanja za zmanjšanje emisij v radijskih valovnih dolžinah, da bi se izognili večjim motnjam v radijski astronomiji.

5. Zakaj je ohranjanje radioastronomije pomembno?

Radioastronomija nam omogoča raziskovanje in razumevanje vesolja, kar omogoča temeljna odkritja in razvoj tehnologij, ki oblikujejo našo prihodnost. Ohranjanje celovitosti radioastronomije zagotavlja, da človeški pogled na vesolje ostane neoviran zaradi nenamernih motenj.