Nov pogled na Elephant Island: zamrznjena dežela zgodovinskega pomena

Osupljiva slika, ki jo je objavila Evropska vesoljska agencija, prikazuje redek pogled na otok Elephant, ki leži v južnem oceanu ob obali Antarktike. Ta oddaljeni otok, znan po ledenem terenu in mogočnih gorah, ima izjemen zgodovinski pomen na področju polarnega raziskovanja.

Otok Elephant se nahaja v zunanjem delu južnih Šetlandskih otokov. Najvišji vrhovi na otoku, Mount Pendragon in Mount Elder, stojijo na približno 970 m oziroma 945 m. Ledenik Endurance, široko prostranstvo, vidno v središču slike, je glavni ledenik na otoku Elephant Island in teče proti jugu v Weddellovo morje. Ledenik je od odprtih oceanskih voda ločen s tanko plastjo morskega ledu, ki je na fotografiji svetlo modra.

Imperial Trans-Antarctic Expedition Ernesta Shackletona, ki je potekala od 1914 do 1917, je za vedno vpisala Slonji otok v anale zgodovine raziskovanja. V izjemnem podvigu odpornosti so Shackleton in njegova posadka pluli z rešilnimi čolni po zahrbtnih morjih, da bi dosegli negostoljubne obale otoka Elephant, potem ko je njihovo ladjo Endurance ujel in zdrobil led v Weddellovem morju. Ta opustošena kopna je služila kot začasno zatočišče, brez preživetja in osnovnih dobrin.

Ko so ugotovili, da je njihovo edino upanje iskanje pomoči, so se Shackleton in majhna skupina podali na naporno 800 milj dolgo pot z majhnim rešilnim čolnom James Caird, da bi dosegli otok South Georgia. To izjemno potovanje je razglašeno za eno najbolj impresivnih potovanj z ladjo, kar jih je bilo kdaj. Shackleton je na koncu dosegel otok South Georgia in poskrbel za reševanje preostalih članov posadke, ki so obtičali na otoku Elephant.

Kljub pretežno ledenemu terenu otok Elephant mrgoli divjih živali. Na tem nenaseljenem otoku živijo tjulnji, pingvini in morske ptice, ki še povečujejo njegovo privlačnost kot zatočišče za ljubitelje narave in tiste, ki jih navdušuje zgodovina polarnega raziskovanja.

