Nova stanja elektronov v staljenih solih bi lahko vplivala na delovanje reaktorjev na sol

Znanstveniki so odkrili, da lahko elektroni pri interakciji s staljenimi solmi tvorijo tri različna stanja, kar bi lahko vplivalo na delovanje reaktorjev, ki uporabljajo sol. Raziskovalci iz Nacionalnega laboratorija Oak Ridge in Univerze v Iowi so simulirali vnos odvečnega elektrona v staljeno sol cinkovega klorida in opazili tri možne scenarije. Po enem scenariju postane elektron del molekularnega radikala z dvema cinkovima ionoma. V drugem se elektron lokalizira na enem samem cinkovem ionu. V tretjem scenariju je elektron razpršen difuzno po več ionih soli.

Reaktorji s staljeno soljo se obravnavajo za prihodnje jedrske elektrarne in razumevanje, kako sevanje vpliva na obnašanje staljene soli, je ključnega pomena. Ta študija osvetljuje interakcije med elektroni in solmi, kadar so izpostavljeni močnemu sevanju. Raziskovalci so ugotovili, da lahko elektron olajša nastanek različnih vrst, vključno z cinkovimi dimeri in monomeri, ali pa se delokalizira. Te začetne ugotovitve postavljajo vprašanja o tem, katere druge vrste bi lahko nastale v daljšem časovnem obdobju in kako bi lahko reagirale z elektroni in solmi.

Ta raziskava je del Raziskovalnega centra za mejo energije v ekstremnih okoljih DOE (MSEE EFRC) in je bila objavljena v The Journal of Physical Chemistry B. Ekipa si prizadeva eksperimentalno identificirati druge oblike reaktivnosti. Študija zagotavlja dragocen vpogled v interakcijo elektronov s staljenimi solmi, vendar je treba raziskati še več. Prihodnje raziskave bodo raziskale druge solne sisteme in učinke sevanja na staljene soli.

Vir: Nacionalni laboratorij Oak Ridge