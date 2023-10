Raziskovalci razvijajo trdnejšo keramiko z izboljšano odpornostjo na razpoke

Raziskovalci s kalifornijske univerze v San Diegu so naredili preboj v razvoju keramike z ustvarjanjem materialov, ki so trši in bolj odporni proti razpokam. Z uporabo kombinacije kovinskih atomov z večjim številom valenčnih elektronov v njihovi zunanji lupini so raziskovalci našli način za povečanje sposobnosti keramike za obvladovanje višjih ravni sile in napetosti.

Keramika je znana po svojih izjemnih lastnostih, kot je odpornost na visoke temperature, odpornost proti koroziji in obrabi ter ohranja lahek profil. Zaradi teh lastnosti je keramika primerna za različne aplikacije, vključno z letalskimi komponentami in zaščitnimi premazi. Vendar je bila njihova krhkost vedno velika pomanjkljivost, saj se pod obremenitvijo radi zlomijo.

Znanstveniki so svojo študijo osredotočili na razred keramike, imenovane visokoentropijski karbidi, ki imajo neurejene atomske strukture, sestavljene iz ogljikovih atomov, povezanih z več kovinskimi elementi iz četrtega, petega in šestega stolpca periodnega sistema. Ugotovljeno je bilo, da so bile kovine iz petega in šestega stolpca, kot so titan, niobij in volfram, ključne za povečanje žilavosti keramike zaradi večjega števila valenčnih elektronov.

Valenčni elektroni so elektroni, ki se nahajajo v najbolj oddaljeni lupini atoma in sodelujejo pri vezavi z drugimi atomi. Z uporabo kovin z več valenčnimi elektroni je raziskovalcem uspelo izboljšati odpornost keramike na razpoke pod mehanskimi obremenitvami in stresom. Keramika je pokazala bolj duktilno obnašanje, podobno kot kovine, kar pomeni, da bi bila lahko podvržena večjim deformacijam, preden bi se zlomila.

Z računalniškimi simulacijami ter eksperimentalno izdelavo in testiranjem je ekipa identificirala dva visokoentropijska karbida, ki sta pokazala izjemno odpornost proti pokanju. Ti materiali so se lahko deformirali ali raztegnili, ko so bili izpostavljeni mehanskim obremenitvam ali stresu, namesto da bi pokazali značilen krhek odziv keramike. Vezi v materialih so reorganizirane za premostitev odprtin v velikosti atomov, ki so nastale, ko so materiale preluknjali ali raztrgali, kar preprečuje nastajanje razpok.

Zdaj je izziv povečati proizvodnjo te trpežne keramike za komercialne namene. Ta preboj ima potencial za revolucijo v različnih panogah, ki se zanašajo na visoko zmogljive keramične materiale, od vesoljske do biomedicinske. Povečana žilavost keramike odpira tudi vrata za ekstremne aplikacije, kot so vodilni robovi za hiperzvočna vozila, kjer lahko zaščitijo vitalne komponente in omogočijo vozilom, da bolje prenesejo nadzvočne lete.

To delo so podprli Švedski raziskovalni svet, Kompetenčni center za funkcionalne materiale v nanometrskem merilu, Fundacija Olle Engkvist, Center za raziskave materialov Oddelka za nanoinženiring UC San Diego, Nacionalni štipendijski program za podiplomske obrambne znanosti in inženirstvo, Fundacija ARCS in skupina Oerlikon.

Viri:

– Izvorni članek: »Raziskovalci razvijajo trdnejšo keramiko z izboljšano odpornostjo proti razpokam« – Kalifornijska univerza San Diego

– Definicija keramike: Britannica.com

– Definicija valenčnih elektronov: Chemistry LibreTexts