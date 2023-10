Nova metoda, razvita za nadzor pretoka elektronov v kvantnih materialih

Raziskovalci iz Penn State so razvili električno metodo za nadzor smeri pretoka elektronov v kvantnih materialih, kar lahko vodi do napredka v elektronskih napravah in kvantnih računalnikih. Metoda je bila dokazana v materialih, ki kažejo kvantni anomalni Hallov učinek (QAH), kjer tok elektronov vzdolž roba materiala ne izgublja energije. Ta učinek se pojavi pri materialih, znanih kot izolatorji QAH, ki so topološki izolatorji, ki prevajajo tok le na svojih robovih. Raziskovalci so ugotovili, da lahko uporaba tokovnega impulza na izolator QAH spremeni smer pretoka elektronov. Ta sposobnost nadzora pretoka elektronov je ključnega pomena za optimizacijo prenosa in shranjevanja informacij v kvantnih tehnologijah.

Prejšnja metoda spreminjanja smeri pretoka elektronov je temeljila na zunanjem magnetu, zaradi česar je bila nepraktična za majhne naprave, kot so pametni telefoni. Nova električna metoda zagotavlja bolj priročno in učinkovito rešitev. Raziskovalci so optimizirali izolator QAH s povečanjem gostote uporabljenega toka, kar je povzročilo zelo visoko gostoto toka, ki je preklopila smer magnetizacije in smer transporta elektronov. Ta premik od magnetnega k elektronskemu nadzoru v kvantnih materialih je podoben premiku, ki se je zgodil pri tradicionalnem shranjevanju spomina, kjer so magnete nadomestile elektronske metode v novejših tehnologijah.

Raziskovalna skupina je podala tudi teoretično interpretacijo svoje metodologije. Trenutno so osredotočeni na zaustavitev elektronov na njihovi poti in dokazovanje učinka QAH pri višjih temperaturah. Dolgoročni cilj je ponoviti učinek QAH pri tehnološko pomembnejših temperaturah. Raziskavo so financirali Urad za raziskave vojske, Urad za znanstvene raziskave letalskih sil in Nacionalna znanstvena fundacija, z dodatno podporo Centra za raziskave materialov in inženiringa za znanost nanometrskega merila v zvezni državi Penn ter pobude EPiQS fundacije Gordon in Betty Moore. .

Vir: Penn State University

Opredelitve:

– Kvantni anomalni Hallov učinek (QAH): Pojav, pri katerem tok elektronov vzdolž roba materiala ne izgubi energije.

– Izolatorji QAH: materiali, ki kažejo učinek QAH, ki so vrsta topoloških izolatorjev, ki prevajajo tok samo na svojih robovih.

– Topološki izolator: material, ki je izolator v svoji notranjosti, vendar lahko zaradi svoje edinstvene strukture elektronskega pasu prevaja elektriko na svoji površini ali robovih.

Viri:

– Univerza Penn State (URL ni na voljo)