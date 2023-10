Spreminjajoči se vzorci El Niña in uvedba preklopnega mehanizma Walker

V zadnjih letih je El Niño postal vse pomembnejši pri podnebnih napovedih in upravljanju globalne podnebne spremenljivosti. El Niño je topla faza El Niño–južne oscilacije (ENSO), za katero je značilno segrevanje oceanskih voda v vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku. Nasprotno pa La Niña predstavlja ohladitev v istem območju. Te ciklične spremembe temperatur morske gladine pomembno vplivajo na vremenske vzorce po vsem svetu.

Nedavna študija, ki jo je izvedla Quaternary Research Group pod vodstvom Christopha Spötla, je želela razumeti, kako se El Niño odziva na naravne vplive v daljših obdobjih. Raziskovalci so analizirali jamske usedline, znane kot speleothems iz jugovzhodne Aljaske, ki so ohranile podnebne zapise v obdobju 3,500 let. Ugotovitve kažejo, da so se nadzorni procesi spremenljivosti El Niña spremenili od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pri čemer imajo zdaj pomembno vlogo podnebne spremembe, ki jih povzroči človek.

V ločeni študiji se je ekipa osredotočila na preučevanje podnebnih sprememb na jugovzhodu Aljaske v precej daljšem obdobju 13,500 let. Speleotemi so služili kot neprecenljivi zapisi za raziskovanje vzroka hitrih, kratkotrajnih podnebnih sprememb v ledenih dobah. Presenetljivo je, da je jugovzhodna Aljaska ob koncu zadnje ledene dobe in v obdobju holocena pokazala podnebni vzorec, podoben ekvatorialnemu Pacifiku, kar je izzvalo uveljavljeni "bipolarni mehanizem gugalnice". Namesto tega so raziskovalci uvedli koncept "Walkerjevega stikala", ki ga sprožijo spremembe sončnega sevanja. Ta mehanizem vodi do hitrih prilagoditev temperatur morske površine v ekvatorialnem Pacifiku, kar na koncu vpliva na podnebne vzorce v visokih severnih zemljepisnih širinah.

Študije kažejo, da imajo človeške dejavnosti zdaj pomembno vlogo pri oblikovanju vzorcev El Niña. Podnebne spremembe so morda presegle prelomno točko v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kar je vodilo v trajnejši vzorec El Niño. Uvedba koncepta "Walkerjevega stikala" ponuja alternativno razlago za zgodovinske podnebne variacije, ki poudarja kompleksno medsebojno delovanje dejavnikov, ki oblikujejo podnebno dinamiko.

Rezultati poudarjajo potrebo po nenehnih raziskavah za poglobitev našega razumevanja podnebnih procesov. Ker je zemeljski podnebni sistem dinamičen in kompleksen, bodo nadaljnje študije ključnega pomena pri napovedovanju in upravljanju spremenljivosti podnebja v svetovnem merilu.

