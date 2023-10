Na novo odkrite binarne supermasivne črne luknje razkrivajo kaotične posledice kozmičnih trkov

Astronomi so prišli do osupljivega odkritja po kataklizmičnem kozmičnem trku, ki se je zgodil pred približno milijardo let. V razbitinah tega trka, ki je vključeval dve spiralni galaksiji, so našli par pošastnih črnih lukenj. Ti ogromni objekti, znani kot supermasivne črne luknje, se nahajajo približno 90 milijonov svetlobnih let stran od naše lokacije.

Teleskop Gemini South, ki se nahaja na gori Cerro Pachón v čilskih Andih, je razkril ta binarni sistem črnih lukenj, ko je opazoval razburkano središče združene galaksije, označeno kot NGC 7727. Stanje NGC 7727 je še posebej pomembno za astronome, saj ponuja vpogled v prihodnji videz naše lastne galaksije Rimska cesta, ko ta čez približno 4.5 milijarde let trči s sosednjo spiralno galaksijo Andromedo. Trenutno se Andromeda nahaja približno 2.5 milijona svetlobnih let od naše domače galaksije.

Zdi se, da so te izjemne supermasivne črne luknje uklenjene v orbitalni ples, vsaka pa ima osupljivo maso. Masa prve črne luknje je 154-milijonkrat večja od mase našega sonca, druga črna luknja pa 6.3-milijonkrat večja od mase našega sonca. Trenutno sta obe črni luknji ločeni z razdaljo 1,600 svetlobnih let, vendar se bosta čez čas gravitacijsko zbližali in na koncu združili. Ta združitev bo povzročila še močnejšo supermasivno črno luknjo, ki bo vključevala združene mase svojih predhodnikov.

Proces, ki vodi do združitve teh črnih lukenj, olajša emisija gravitacijskih valov, ki izvirajo iz sistema, ko črne luknje krožijo ena okoli druge. Ti valovi odnašajo vrtilno količino, kar povzroči, da se črne luknje v daljšem časovnem obdobju približajo druga drugi. Astronomi ocenjujejo, da bosta v približno 250 milijonih let črni luknji trčili in se združili ter rodili velikansko nebesno telo.

Odkritje teh binarnih supermasivnih črnih lukenj osvetljuje kaotične posledice galaktičnih trkov. V začetnih fazah združitve bi tekmovalne gravitacijske sile iz črnih lukenj zmotile strukture njihovih gostiteljskih galaksij, odvrgle zvezde in prah stran od njihovih jeder. Ta pojav, ki ga lahko opazujejo astronomi, povzroči preoblikovanje oblik galaksij. V primeru NGC 7727 je postala zapletena in brezoblična entiteta, brez prepoznavnih spiralnih krakov, ki so prej opredeljevali njene sestavne galaksije.

Slike, pridobljene s pomočjo Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) teleskopa Gemini South, nazorno prikazujejo kozmični nemir v NGC 7727. Ogromni pasovi medzvezdnega prahu in plina, ki spominjajo na eterične pajkove mreže, oklepajo združujoča se srca galaksij prednikov. Poleg tega so v galaksiji razpršena območja intenzivnega nastajanja zvezd, znana kot »območja zvezdnih izbruhov«, ki nastanejo, ko trčijo s plinom bogate galaksije, kar povzroči nastanek novih zvezd.

Z razvojem NGC 7727 in zmanjševanjem nastajanja zvezd bo postopoma prevzela obliko eliptične galaksije, poseljene s starejšimi zvezdami. V njegovem jedru bo ena sama supermasivna črna luknja, ki se bo ponašala z maso, ki bo 160.3-krat večja od mase našega sonca. To edinstveno odkritje ne zagotavlja le ključnih vpogledov v posledice galaktičnih združitev, ampak tudi poudarja kompleksnost in raznolikost kozmične pokrajine, ki nas obdaja.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj so supermasivne črne luknje?

Supermasivne črne luknje so izjemno masivni nebesni objekti, ki se nahajajo v središčih galaksij. So bistveno večje od zvezdnih črnih lukenj in imajo lahko milijone ali celo milijarde krat večje od mase našega sonca.

2. Kako se črne luknje združijo?

Črne luknje se združujejo z oddajanjem gravitacijskih valov, zaradi česar se postopoma približujejo druga drugi. Sčasoma se njihove orbite razpadejo, kar vodi do trčenja in posledične združitve.

3. Kaj se zgodi med galaktičnim trkom?

Med trkom med dvema galaksijama gravitacijske sile iz črnih lukenj v vsaki galaksiji porušijo strukture galaksij. Zvezde in prah vržejo proč od svojih prvotnih položajev, kar povzroči preoblikovanje oblik galaksij.

4. Kaj je območje zvezdnega utrinka?

Območja zvezdnih izbruhov so območja znotraj galaksij, kjer prihaja do intenzivnega nastajanja zvezd. Ta pojav pogosto sproži trčenje s plinom bogatih galaksij, kar vodi do dotoka gostega plina in prahu, potrebnega za nastanek novih zvezd.

5. Kaj se bo zgodilo z NGC 7727 v prihodnosti?

Sčasoma bo NGC 7727 doživela nadaljnje preobrazbe. Ko se nastajanje zvezd umiri, bo galaksija dobila obliko eliptične galaksije in v njej bodo prevladovale starejše zvezde. V svojem jedru bo ohranila eno supermasivno črno luknjo.