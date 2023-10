Znanstveniki odkrili visoke ravni helija v arktični lavi, kar kaže na puščanje Zemljinega jedra

Znanstveniki so prišli do zanimivega odkritja, ki morda namiguje na puščanje v Zemljinem jedru. Visoke ravni helija-3 (³He), redkega izotopa, so našli v 62 milijonov let starih tokovih lave na Baffinovem otoku v Arktičnem arhipelagu. Ta ugotovitev izpodbija prepričanje, da je Zemljino jedro, velikanska staljena železna krogla v središču planeta, zaprto in izolirano.

Običajno ³On, ki ga najdemo v kamninah, izvira iz materiala, ki ga je v zgodnjih fazah obstoja planeta bombardiralo sonce. Ker Zemlja ne proizvede veliko ³He in nekaj malega uide v vesolje zaradi sončnega sevanja, je nenavadno odkriti visoke ravni tega izotopa v kamninah danes. Večino kamnin, bogatih s ³He, najdemo nazaj do Zemljinega plašča.

Raven ³He je našel v kamninah lava olivin na Baffinovih otokih daleč presega tisto, kar so znanstveniki verjeli, da je možno. Zemljin plašč, ki nenehno sprošča lavo in absorbira dele skorje, sčasoma seveda izgubi nekaj prvotno ohranjenega ³He. Če pa količina ³He v kamnini preseže določeno mejo, to nakazuje, da helij izvira iz drugega vira.

To odkritje vodi raziskovalce k razmišljanju o možnosti, da helij izvira iz Zemljinega jedra. To izpodbija prejšnje razumevanje, da so jedro in zunanje plasti planeta, vključno z plaščem in skorjo, kemično stabilne in ne prenašajo materiala med njimi. Če ta ugotovitev drži, nakazuje, da je globoka notranjost našega planeta bolj dinamična, kot se je prej mislilo, z elementi, ki se premikajo med kovinskim jedrom in kamnitimi deli Zemlje.

Zdaj potekajo nadaljnje preiskave, da bi ugotovili, ali tudi drugi elementi poleg helija uhajajo iz Zemljinega jedra ter kako in kdaj ti elementi migrirajo v skalnate komponente planeta. Ta prelomna študija osvetljuje kompleksno in dinamično naravo našega planeta in lahko spremeni naše razumevanje notranjih procesov.

