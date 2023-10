Nova odkritja osvetljujejo Zemljino jedro: uhajanje helija in nastanek planetov

Nedavna študija je razkrila presenetljive nove vpoglede v sestavo Zemljinega jedra in proces nastajanja planetov. Znanstveniki so v vulkanskih kamninah na kanadskem otoku Baffin odkrili veliko količino redke oblike helija, znane kot helij-3. Ta ugotovitev podpira teorijo, da helij uhaja iz Zemljinega jedra, kar je proces, ki se dogaja milijone let.

Za razliko od helija-4, ki ga običajno najdemo na Zemlji, je helija-3 v kozmosu več. Zato so bili znanstveniki presenečeni, ko so v skalah na Baffinovem otoku našli večjo količino helija-3, kot so poročali doslej. Raziskovalna skupina pod vodstvom Forresta Hortona z oceanografske ustanove Woods Hole je svoje ugotovitve objavila v reviji Nature.

Odkrivanje elementov, ki uhajajo iz Zemljinega jedra, zagotavlja dragocen vpogled v nastanek in razvoj planeta. To nedavno odkritje krepi obstoječo hipotezo, ki nakazuje, da je naš planet nastal v sončni meglici, oblaku plina in prahu, ki se je zrušil zaradi bližnje eksplozije supernove. Domneva se, da je ta sončna meglica vsebovala helij-3, ki je pozneje postal del Zemljine sestave.

Za izvedbo svoje raziskave so Horton in njegovi kolegi leta 2018 odpotovali v oddaljene in dih jemajoče pokrajine Baffinovega otoka. Njihov cilj je bil preučiti lavo, ki je izbruhnila pred milijoni let, ko sta se Grenlandija in Severna Amerika ločili in oblikovali novo morsko dno. Z raziskovanjem teh kamnin je ekipa želela pridobiti globlje razumevanje vsebine, zaklenjene v Zemljinem jedru in plašču.

Meritve, ki so jih opravili raziskovalci na Baffinovem otoku, so pokazale nepričakovano visoke ravni helija-3 in helija-4 v primerjavi s prejšnjimi študijami. Zanimivo je, da so se meritve med zbranimi vzorci razlikovale. Horton je izkušnjo preučevanja kamnin opisal kot odkrivanje znanstvenih zakladov, saj so bile bogate s svetlo zelenim olivinom, znanim tudi kot peridot.

Pomen tega odkritja je v razmerju med helijem-3 in helijem-4. Čeprav obstaja le približno en atom helija-3 na vsak milijon atomov helija-4, je raziskovalna skupina izmerila približno 10 milijonov atomov helija-3 na gram kristalov olivina. To nakazuje, da so plini, podedovani iz sončne meglice med nastankom sončnega sistema, bolje ohranjeni na Zemlji, kot se je prej verjelo.

Na splošno ta raziskava meče novo luč na uhajanje helija iz Zemljinega jedra in ponuja dragocen vpogled v zgodovino in nastanek našega planeta. Študija poudarja pomen raziskovanja oddaljenih lokacij, kot je Baffinov otok, da bi odkrili skrivnosti, ki se skrivajo v globoki notranjosti Zemlje.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj je helij-3?

Helij-3 je redka različica helija, elementa, ki je splošno znan po uporabi v balonih. Za razliko od helija-4, ki ga je na Zemlji v izobilju, je helij-3 pogosteje v vesolju.

Kako je helij-3 končal v skalah na Baffinovem otoku?

Prisotnost helija-3 v kamninah na Baffinovem otoku je mogoče izslediti vse do nastanka našega sončnega sistema. Domneva se, da je helij-3 izviral iz sončne meglice, oblaka plina in prahu, ki se je zrušil in oblikoval planete, vključno z Zemljo.

Kaj to odkritje razkriva o Zemljinem jedru?

Zaznavanje uhajanja helija-3 iz Zemljinega jedra zagotavlja dragocen vpogled v nastanek in razvoj našega planeta. Podpira hipotezo, da Zemljino jedro vsebuje pline, podedovane iz sončne meglice, ki osvetljujejo procese, ki so oblikovali naš planet v milijonih let.

Zakaj je Baffin Island pomemben za to raziskavo?

Baffin Island, ki leži na kanadskem ozemlju Nunavut, ponuja edinstvene geološke značilnosti in tokove lave, ki zagotavljajo dragocen vpogled v sestavo Zemlje. Oddaljeno in neokrnjeno okolje otoka omogoča znanstvenikom, da preučujejo kamnine in minerale, ki so ostali relativno nedotaknjeni, kar omogoča nova odkritja o zgodovini našega planeta.