Nov vpogled v Zemljino jedro: Odkritja helija-3

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja, ki meče novo luč na sestavo in zgodovino Zemljinega jedra. V vulkanskih kamninah na kanadskem otoku Baffin so našli presenetljivo količino redkega izotopa helija, znanega kot helij-3. Ta ugotovitev podpira teorijo, da je helij-3 iz Zemljinega jedra uhajal milijone let.

Za razliko od helija-4, ki ga je na Zemlji v izobilju, se helij-3 pogosteje nahaja v kozmosu. Torej, ko so raziskovalci v skalah Baffinovega otoka odkrili večjo količino helija-3 od pričakovane, je bilo to presenetljivo razkritje. Študija, ki opisuje to odkritje, je bila nedavno objavljena v reviji Nature.

Vodilni avtor študije Forrest Horton, pridruženi znanstvenik na oceanografskem inštitutu Woods Hole, je pojasnil, da je helija-3 na Zemlji malo, ker ni bil proizveden ali dodan planetu v znatnih količinah. Namesto tega se izgubi v vesolju, ko se Zemljin skalnat del meša in konvecira, zaradi česar se material dvigne, ohladi in potone.

Odkrivanje elementov, ki uhajajo iz Zemljinega jedra, zagotavlja dragocen vpogled v nastanek in razvoj našega planeta. V tem primeru nove ugotovitve krepijo obstoječo hipotezo, da je Zemlja nastala v sončni meglici, ki vsebuje helij-3. Ta meglica se je verjetno sesedla zaradi udarnega vala bližnje supernove.

Raziskovalna skupina, ki jo je vodil Horton, je leta 2018 izvedla preiskavo na Baffinovem otoku. Preučevali so lavo, ki je izbruhnila pred milijoni let, ko sta se Grenlandija in Severna Amerika ločili in ustvarili novo morsko dno. Z analizo teh kamnin so želeli odkriti informacije o vsebini, zaklenjeni v Zemljinem jedru in plašču.

Med potovanjem v oddaljeno in očarljivo pokrajino otoka Baffin so raziskovalci naleteli na visoke pečine, velikanske ledene gore in celo severne medvede. V sodelovanju z lokalnimi organizacijami so pridobili dostop, svetovanje in zaščito za izvajanje svojega znanstvenega raziskovanja.

Analiza arktičnih kamnin, ki jo je opravila ekipa, je privedla do presenetljivega odkritja znatno višjih ravni helija-3 in helija-4 v primerjavi s prejšnjimi raziskavami. Predvsem so se meritve med zbranimi vzorci razlikovale. V kristalih olivina v kamninah so našli približno 10 milijonov atomov helija-3 na gram.

Te ugotovitve kažejo, da so plini, podedovani iz sončne meglice, bolje ohranjeni na Zemlji, kot se je prej mislilo. Helij-3, ki je uhajal iz Zemljinega jedra, je verjetno potoval skozi plašč prek oblakov magme in je bil na koncu ujet in ohranjen v kristalih olivina pred vulkanskim izbruhom na otoku Baffin.

Še vedno ni jasno, kdaj se je začel ta proces uhajanja helija, vendar raziskovalci ocenjujejo, da se je zgodil pred približno 100 milijoni let ali morda celo prej. Na srečo uhajanje helija iz Zemljinega jedra ne predstavlja nobenih negativnih posledic za naš planet ali okolje, saj ta žlahtni plin kemično ne reagira s snovjo.

To izjemno odkritje odpira nove poti za raziskave. Ekipa namerava raziskati, ali Zemljino jedro vsebuje druge lahke elemente, ki bi lahko pojasnili, zakaj je zunanje jedro manj gosto, kot je bilo pričakovano. Z odkrivanjem več vpogledov v Zemljino jedro lahko pridobimo globlje razumevanje planetarne bivalnosti in dejavnikov, ki so skozi zgodovino vplivali na razvoj našega planeta.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je helij-3?

O: Helij-3 je redek izotop helija z enim protonom in dvema nevtronoma. Na Zemlji je manj pogost, drugje v vesolju pa bolj razširjen.

V: Kako je helij-3 končal v skalah na Baffinovem otoku?

O: Domneva se, da helij-3 uhaja iz Zemljinega jedra in potuje skozi plašč prek oblakov magme. Kristali olivina v kamninah so ujeli in ohranili helij-3, preden je prišlo do vulkanskega izbruha.

V: Kaj to odkritje pomeni za naše razumevanje nastanka Zemlje?

O: Odkritje helija-3, ki uhaja iz Zemljinega jedra, podpira hipotezo, da je naš planet nastal v sončni meglici – oblaku plina in prahu, ki se je zrušil zaradi bližnje supernove. Ta vpogled prispeva k našemu razumevanju, kako je Zemlja nastala in se razvijala skozi čas.

V: Ali ima lahko uhajanje helija-3 iz Zemljinega jedra kakšne negativne posledice?

O: Ne, uhajanje helija-3 ne vpliva na planet ali ima nobenih negativnih posledic za človeštvo ali okolje. Ta žlahtni plin kemično ne reagira s snovjo.

V: Kaj je naslednji korak v tej raziskavi?

O: Cilj raziskovalne skupine je raziskati, ali Zemljino jedro morda vsebuje druge lahke elemente in kako so lahko vplivali na planetarni razvoj. Natančneje, zanimajo jih elementi, kot sta ogljik in vodik, ki sta ključnega pomena za bivalnost planeta.