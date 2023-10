Zažgana raketna telesa in sateliti puščajo sled kovinskih delcev v Zemljini atmosferi

Nedavna študija je odkrila, da Zemljina atmosfera vsebuje razpršene kovinske delce iz zgorelih raketnih teles in satelitov, problem, ki se bo s povečanjem komercialnih izstrelitev v vesolje in satelitskih konstelacij samo še poslabšal. Naraščajoče število satelitov v orbiti, zlasti zaradi zasebnih podjetij, kot je SpaceX, ki gradijo velike konstelacije komunikacijskih satelitov, je povzročilo znatno kopičenje drobnih kovinskih kosov v ozračju.

Vodilni avtor študije, Daniel Murphy iz Laboratorija za kemijske znanosti Nacionalne uprave za oceane in atmosfero, poudarja potrebo po razumevanju možnih posledic teh kovinskih delcev na okolje in zdravje ljudi, saj se industrija vesoljskih poletov hitro širi. Čeprav trenutno ni dokazov, ki bi kazali na neposreden vpliv na ljudi, so zaskrbljujoči možni učinki na zemeljsko atmosfero, zlasti v stratosferi.

Ena od skrbi je, ali prisotnost kovin v stratosferi spremeni njene lastnosti in potencialno vpliva na ozonski plašč in druge procese. Raziskovalci so v ozračju našli kovine, kot so niobij, baker, litij in aluminij, ki najverjetneje izvirajo iz zgorelih ostankov raket in satelitov. Do tega odkritja so prišli s posebej opremljenim Nasinim raziskovalnim letalom s spektrometrom, ki je analiziral atmosferske elemente.

Večino kovin najdemo nad Zemljinimi polarnimi regijami, čeprav so bile sledi odkrite bližje ekvatorju. Študija ugotavlja, da čeprav lahko meteorji odlagajo tudi kovine v atmosfero, je razlika v masi med raketami in sateliti v primerjavi z meteorji pomembna. Z razpadom raket in satelitov se sprosti na stotine ton kovin, medtem ko meteorji prispevajo le mikrograme.

Morebitni vplivi teh kovinskih delcev na Zemljin ekosistem so še vedno nejasni. Vendar pa študija poudarja pomanjkanje predhodnih raziskav na tem področju, pri čemer poudarja pomen preučevanja dolgoročnih učinkov in možnih globalnih posledic. Ključnega pomena je, da se tega vprašanja lotimo prej kot slej, da bi razumeli posledice hitre rasti industrije vesoljskih poletov na naše okolje in planet kot celoto.

