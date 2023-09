Eksoplanet Ultra-Dense Oddball Gliese 367 b

Odkritje eksoplanetov je poglobilo naše razumevanje vesolja in izzvalo naše obstoječe teorije o nastanku planetov. Med številnimi katalogiziranimi eksoplaneti Gliese 367 b, znan tudi kot Tahay, izstopa kot nenavaden. Uvrščen je med planete ultrakratkega obdobja (USP) zaradi izjemno kratke obhodne dobe le 7.7 ure. Zaradi česar je Gliese 367 b še bolj zanimiv, je njegova izjemno gosta sestava z gostoto, ki je skoraj dvakrat večja od gostote Zemlje.

Elisa Goffo, glavna avtorica nedavne študije, izvedene na Univerzi v Torinu, primerja Gliese 367 b z Zemlji podobnim planetom z odstranjenim kamnitim plaščem. To nakazuje, da je planet sestavljen predvsem iz železa. Raziskava z naslovom »Podjetje za podzemlje z ultra visoko gostoto in ultra kratkim obdobjem GJ 367 b: odkritje dveh dodatnih planetov z nizko maso po 11.5 in 34 dneh« ne le izboljša meritve mase Gliese 367 b in polmer, ampak tudi razkriva prisotnost dveh sorodnih planetov.

Odkritje Gliese 367 b je bilo narejeno z uporabo podatkov s satelita Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) leta 2021. Vendar je nedavna študija uporabila spektrograf HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) na Evropskem južnem observatoriju, da bi pridobila natančnejše meritve. . Raziskovalci so ugotovili, da ima Gliese 367 b polmer 70 odstotkov Zemljinega in maso 63 odstotkov Zemljine, zaradi česar je dvakrat gostejši od našega planeta.

Nenavadna gostota Gliese 367 b nakazuje, da je verjetno jedro nekoč večjega planeta, ki je izgubil svoj kamniti plašč zaradi katastrofalnega dogodka ali trkov z drugimi protoplaneti med nastankom. Druga možnost je, da je Gliese 367 b ostanek plinastega velikana, ki se je preselil blizu svoje zvezde, kar je povzročilo odstranitev atmosfere.

Študija je tudi razkrila obstoj dveh dodatnih planetov v sistemu, Gliese 367 c in d, kar dodatno podpira idejo, da se planeti z ultrakratkim obdobjem pogosto nahajajo v sistemih z več planeti. Ti spremljevalni planeti imajo manjšo maso, čeprav krožijo blizu zvezde, kot je Gliese 367 b. Prisotnost sorodnih planetov daje pomembne namige za razumevanje procesa nastajanja Gliese 367 b.

Raziskava, ki so jo izvedli Goffo in njeni sodelavci, prispeva k našemu poznavanju eksoplanetov in raznolike sestave planetov v vesolju. Ugotovitve te študije vplivajo na naše razumevanje nastajanja planetov in potencialnih scenarijev nastajanja, ki so privedli do ultra gostega nenavadnega planeta Gliese 367 b.

