Količina prahu v zraku narašča, ZN poziva k dodatnim raziskavam o peščenih nevihtah in podnebnih spremembah

Združeni narodi so poročali o povečanju količine prahu v svetovnem zraku leta 2022. Povečanje je posledica povečanih emisij iz različnih regij, vključno z zahodno-osrednjo Afriko, Arabskim polotokom, Iransko planoto in severozahodno Kitajsko. Svetovna meteorološka organizacija ZN (WMO) je pozvala k dodatnim raziskavam o tem, kako lahko podnebne spremembe poslabšajo žarišča peščenih viharjev.

V skladu z biltenom WMO o prahu v zraku človeške dejavnosti, kot so višje temperature, suša, večje izhlapevanje in slabo upravljanje zemlje, prispevajo k pojavu peščenih in prašnih neviht. Te dejavnosti zmanjšujejo vlažnost tal, kar ustvarja ugodne pogoje za nastanek peščenih in prašnih neviht.

Letno poročilo WMO preučuje pojavnost in nevarnosti prašnih neviht ter njihov vpliv na družbo. Razkriva, da je svetovno povprečje letnih povprečnih površinskih koncentracij prahu leta 2022 nekoliko preseglo tisto iz leta 2021. Lani je ta številka znašala 13.8 mikrogramov na kubični meter, leta 2021 pa 13.5 mikrogramov na kubični meter.

Poročilo poudarja, da vsako leto v ozračje vstopi približno 2,000 milijonov ton prahu, kar vpliva na kakovost zraka in potemni nebo v regijah, oddaljenih na tisoče kilometrov. Ti prašni viharji pomembno vplivajo na gospodarstva, ekosisteme, vreme in podnebje. Medtem ko je nekaj prahu naravni pojav, je velik del posledica slabega upravljanja z vodo in zemljo.

V biltenu so podrobno opisani trije večji incidenti v letu 2022. Marca je iz severne Afrike nad Španijo in Portugalsko prišlo do izjemnega izbruha prahu, pri čemer so najvišje urne vrednosti presegle 3,500 mikrogramov na kubični meter, kar je daleč preseglo dnevno omejitev Evropske unije 50 mikrogramov. Maja so tako na Bližnjem vzhodu kot v vzhodnih Združenih državah Amerike prizadele hude prašne nevihte, ki so vplivale na vidljivost in kmetijska zemljišča.

Vodja WMO Petteri Taalas izpostavlja škodljive učinke peščenih in prašnih neviht na zdravje, promet in kmetijstvo ter poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah razmerja med prašnimi nevihtami in podnebnimi spremembami, ki ostaja relativno neraziskano. WMO poziva k uvedbi sistemov za zgodnje opozarjanje na vremenske nesreče po vsem svetu ter integraciji veščin napovedovanja prašnih neviht in storitev opozarjanja, da bi ublažili vse hujše posledice podnebnih sprememb.

