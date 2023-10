Transmisijski spektri GJ 1132 b: Nova spoznanja iz opazovanj JWST

Iskanje atmosfer kamnitih planetov z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba (JWST) se je osredotočilo predvsem na planete, ki prehajajo M pritlikavke. Ti planeti ponujajo ugodna razmerja med velikostjo planeta in zvezde, kar izboljša zaznavanje atmosferskih značilnosti. Vendar pa je zaradi podobne jakosti signala atmosferskih značilnosti in zmogljivosti JWST pri enem prehodu potrebnih več opazovanj za potrditev morebitnih ugotovitev.

V nedavni študiji raziskovalci predstavljajo dve opazovanju tranzita kamnitega planeta GJ 1132 b z uporabo instrumenta JWST NIRSpec G395H. S temi opazovanji, ki pokrivajo območje valovnih dolžin 2.8–5.2 μm, so želeli osvetliti atmosfersko sestavo planeta. Prejšnja opazovanja z instrumentom WFC3 vesoljskega teleskopa Hubble so dala nedokončne rezultate z nasprotujočimi si dokazi za atmosfero ali spekter brez značilnosti.

Podatki JWST so razkrili pomembne razlike med obema obiskoma. Med enim prehodom je bil spekter skladen z atmosfero, v kateri prevladuje H2O, s sledovi CH4 in N2O. Druga možnost je, da bi signal lahko pripisali zvezdni kontaminaciji iz nezakritih zvezdnih peg. Po drugi strani pa je bil spekter, dobljen med drugim tranzitom, brez posebnosti. Nobeden od obiskov ni podprl predhodno poročane prisotnosti HCN v atmosferi GJ 1132 b. Opaženih razlik med obiski ni mogoče razložiti z atmosfersko spremenljivostjo ali instrumentalnimi učinki.

Pomembno je, da so raziskovalci analizirali tudi zvezdne spektre izven tranzita in niso našli nobenih dokazov o spreminjanju zvezdne nehomogenosti med obiski, ki so bili ločeni le z 8 dnevi. Poleg tega niso bile ugotovljene pomembne razlike v instrumentalnih sistematičnih učinkih. Najbolj verjetna razlaga za opažena odstopanja je naključni šum, ki vpliva na analizo podatkov.

Ta nova opazovanja zagotavljajo dragocen vpogled v transmisijske spektre GJ 1132 b in poudarjajo izzive, povezane z odkrivanjem in karakterizacijo atmosfer kamnitih eksoplanetov. Nadaljnje študije z JWST in drugimi prihodnjimi observatoriji bodo še naprej širile naše razumevanje različnih atmosfer, ki so prisotne v populaciji eksoplanetov.

