Nasino vesoljsko plovilo Lucy odkrije binarni sistem v asteroidu Dinkinesh

Nasino vesoljsko plovilo Lucy je nedavno med preletom mimo asteroida Dinkinesh prišlo do vznemirljivega odkritja. Sistem za slikanje vesoljskega plovila je razkril, da Dinkinesh ni en sam asteroid, temveč binarni sistem, sestavljen iz dveh asteroidov, ki krožita drug okoli drugega.

Prve slike, ki jih je vrnila Lucy, potrjujejo, da je Dinkinesh res binarni par. To odkritje je zagotovilo dragocen vpogled v naravo majhnih asteroidov in njihovo obnašanje v vesolju. Ocenjuje se, da je večji asteroid v sistemu širok približno 0.5 milje, medtem ko meri manjši približno 0.15 milje.

To srečanje z Dinkineshem je služilo kot preizkus Lucyjinih sposobnosti sledenja in njenega terminalskega sistema sledenja. Vesoljsko plovilo je uspešno sledilo binarnemu paru asteroidov, ko sta letela mimo s hitrostjo 10,000 mph. Sistem za sledenje terminala je avtonomno sledil asteroidom in pokazal svojo učinkovitost v scenarijih raziskovanja vesolja v realnem času.

Znanstvena skupnost je navdušena nad nizom slik, ki jih je Lucy posnela med tem srečanjem. Podatki, ki jih bo zbralo vesoljsko plovilo, bodo podrobno analizirani, da bi pridobili nadaljnji vpogled v sestavo in obnašanje asteroidov. Binarni sistem v Dinkineshu ponuja zanimivo priložnost za primerjalne študije z drugimi binarnimi sistemi, kot sta dvojna asteroida blizu Zemlje Didymos in Dimorphos, ki ju je opazovala misija DART.

Ekipa Lucy bo še naprej preučevala podatke, zbrane med tem srečanjem, in se pripravljala na prihodnje misije. Leta 2025 si bo Lucy od blizu ogledala še en asteroid glavnega pasu, imenovan Donaldjohanson. To bo še izboljšalo naše razumevanje asteroidov in utrlo pot glavnemu cilju misije – raziskovanje trojanskih asteroidov Jupiter z začetkom leta 2027.

To odkritje odpira nove razsežnosti v našem razumevanju asteroidov in njihovih tvorb. Poudarja pomen nadaljnjega raziskovanja in raziskovanja za odkrivanje skrivnosti našega sončnega sistema in širše.

FAQ

Kaj je binarni sistem v kontekstu asteroidov?

Binarni sistem v kontekstu asteroidov se nanaša na prisotnost dveh asteroidov, ki krožita drug okoli drugega. Ti asteroidi so gravitacijsko vezani in kažejo edinstven odnos v svojem gibanju in dinamiki.

Kaj je Lucyin terminalski sistem za sledenje?

Lucyin terminalski sledilni sistem je tehnologija na krovu vesoljskega plovila, ki mu omogoča avtonomno sledenje asteroidu, ko gre mimo pri visokih hitrostih. Ta sistem je ključen za zajemanje podrobnih slik in podatkov med bližnjimi srečanji z asteroidi.

Kateri so glavni cilji NASA-ine misije Lucy?

Glavni cilji NASA-ine misije Lucy so raziskovanje trojanskih asteroidov Jupiter, ki so skupina asteroidov, ki si delijo Jupitrovo orbito okoli sonca. S preučevanjem teh asteroidov znanstveniki upajo, da bodo pridobili vpogled v zgodnjo tvorbo sončnega sistema in dinamiko Jupitrovega gravitacijskega vpliva.

Katere druge asteroide bo Lucy srečala v prihodnosti?

Po srečanju z Dinkineshem naj bi si Lucy leta 2025 od blizu ogledala še en asteroid glavnega pasu, imenovan Donaldjohanson. Po tem bo vesoljsko plovilo od leta 2027 raziskovalo trojanske asteroide Jupiter, svoje glavne tarče.

