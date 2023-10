Ali urbanizacija spodbuja razvoj rastlin? Raziskovanje učinkov mestnih toplotnih otokov na variacijo barve listov

Urbanizacija je preoblikovala velike površine zemlje in ustvarila habitate, ki jih je ustvaril človek, znane kot urbana okolja. Ta okolja povzročajo selektivne pritiske na svoje prebivalce, vključno z izpostavljenostjo površinam, ki zadržujejo toploto in tvorijo mestne toplotne otoke. Medtem ko so prejšnje raziskave raziskovale vpliv mestnega toplotnega stresa na evolucijo živali, njegovi učinki na rastline ostajajo večinoma neraziskani.

Da bi premostili to raziskovalno vrzel, je skupina raziskovalcev, ki jo je vodil izredni profesor Yuya Fukano z univerze Chiba na Japonskem, raziskala, kako mestni toplotni otoki vplivajo na barve listov Oxalis corniculata, rastline, ki je splošno znana kot plazeča sevka. Ta rastlina kaže različne barve listov, od zelene do rdeče, in jo najdemo tako v urbanih kot neurbanih prostorih po vsem svetu. Prejšnje študije kažejo, da te barvne variacije delujejo kot evolucijske prilagoditve za zaščito rastline pred okoljskim stresom, pri čemer naj bi rdeči pigmenti v listih blažili poškodbe, ki jih povzroča vročina in svetloba.

S terenskimi opazovanji, izvedenimi v urbanih in neurbanih regijah na lokalnem, krajinskem in globalnem nivoju, so raziskovalci ugotovili, da so rdečelistne različice plazečega mokarja pogosto najdene v bližini neprepustnih površin v urbanih območjih, medtem ko so zelene listne različice prevladovale v zelene površine. Ta geografski vzorec je bil dosleden po vsem svetu, kar potrjuje povezavo med urbanizacijo in barvnimi variacijami listov plazečega sornika.

Izvedeni so bili nadaljnji poskusi za kvantificiranje prilagoditvenih koristi teh barvnih variacij listov. Rezultati so pokazali, da so rdečelistne različice pokazale boljše stopnje rasti in večjo fotosintetsko učinkovitost pri visokih temperaturah, medtem ko so zelene listne različice uspevale pri nižjih temperaturah. Rdečelistne različice so pokazale večjo toleranco na stres in so bile bolj konkurenčne v mestnih območjih z nizko gostoto rastlin, medtem ko so zelenolistne različice uspevale na bujnih zelenih površinah.

Genetske analize so pokazale, da se je rdečelistna različica O. corniculata morda večkrat razvila iz prednikov zelenolistne rastline. Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v tekoči razvoj v urbanih območjih in poudarja pomen razumevanja prilagajanja rastlin na mestne toplotne otoke za trajnostno pridelavo rastlin in dinamiko ekosistema.

Potrebne so nadaljnje raziskave za raziskovanje drugih lastnosti rastlin poleg barve listov za celovito razumevanje prilagajanja rastlin na mestne toplotne otoke.

Vir: Yuya Fukano et al, Od zelene do rdeče: toplotni stres v mestih spodbuja razvoj barve listov. Znanstveni napredek (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Univerza Chiba)