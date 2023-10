Študija ugotavlja, da ljudje posvečajo manj pozornosti delu, ko mislijo, da so ga roboti preverili

Nova študija Tehnične univerze v Berlinu je pokazala, da ljudje navadno posvečajo manj pozornosti svojemu delu, če verjamejo, da so ga roboti že preverili. Raziskovalci so simulirali scenarij, kjer so bili udeleženci zadolženi za preverjanje vezja za napake. Polovica udeležencev je povedala, da je robot z imenom Panda najprej pregledal vezja in da so robota lahko videli in slišali med delom.

Študija je pokazala, da je pri ljudeh, ki delajo skupaj z roboti, večja verjetnost, da bodo pokazali pojav, znan kot "socialno lenarjenje". Družbeno lenarjenje se pojavi, ko se ljudje manj trudijo v timu kot če delajo sami. Raziskovalci menijo, da bi to zmanjšanje produktivnosti lahko pripisali spremembi motivacije pri nastavitvah skupnih nalog.

Čeprav ni bilo bistvene razlike v času in trudu, ki sta ga porabili obe skupini udeležencev, so tisti, ki so verjeli, da delajo z robotom, kasneje pri nalogi odkrili manj napak. To je mogoče razložiti z dejstvom, da delo v skupini zmanjša občutek individualne odgovornosti za rezultat naloge.

Ena od omejitev študije je bila, da udeleženci niso neposredno komunicirali z robotom in so se zavedali, da so bili opazovani kot del študije. Kljub temu ugotovitve odpirajo pomembna vprašanja o posledicah partnerstev med človekom in robotom v resničnih življenjskih situacijah.

Fenomen družbenega lenarjenja preučujejo od leta 1913, ko ga je Max Ringelmann prvič opazil med poskusom vlečenja vrvi. Poudarja manjši napor, ki ga posamezniki ponavadi vložijo v nalogo, ko delajo v skupini.

Raziskovalci so opozorili tudi na izzive spremljanja ravni pozornosti in angažiranosti v sodelovanju med človekom in robotom. Čeprav je preprosto slediti človekovemu pogledu, je ugotavljanje, ali se informacije ustrezno mentalno obdelajo, bolj zapletena naloga.

Ta študija ima posledice zunaj raziskovalnega okolja. V panogah, kot je letalstvo, kjer je interakcija med človekom in avtomatizacijo ključna, lahko motnje v koordinaciji povzročijo napake. Zato so učinkovito usposabljanje, postopki in povratne informacije bistveni za zagotovitev varne in učinkovite uporabe avtomatizacije na delovnem mestu.

