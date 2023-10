Teorija simuliranega vesolja: raziskovanje narave resničnosti

By

Teorija o simuliranem vesolju nakazuje, da naša resničnost ni nič drugega kot natančno programirana računalniška simulacija. V skladu s to idejo naše fizične zakone in izkušnje ustvarjajo računalniški procesi naprednega sistema. Čeprav je ta teorija špekulativna, je pritegnila pozornost znanstvenikov in filozofov zaradi svojih fascinantnih posledic.

Koncept realnosti kot iluzije sega v starodavno Grčijo, pri čemer so filozofi, kot je Platon, obravnavali materijo kot zgolj manifestacijo ali iluzijo. V sodobnem času se je ta ideja razvila v pojem simulirane resničnosti, ki jo spodbuja napredek v računalništvu in digitalnih tehnologijah. Temeljno prepričanje je, da je resnična narava resničnosti onkraj fizičnega področja.

Medtem ko se nekaterim znanstvenikom zdi zamisel o simuliranem vesolju zanimiva, drugi ostajajo skeptični. Iskanje anomalij, ki bi lahko razkrile simulirano naravo naše realnosti, je izziv, saj se naše razumevanje fizikalnih zakonov še vedno razvija.

Možen poskus za preizkušanje teorije simuliranega vesolja je bil predlagan v študiji iz leta 2022 z uporabo teorije informacij, ki kvantificira shranjevanje in sporočanje informacij. V tej raziskavi je bil uveden nov fizikalni zakon, imenovan drugi zakon infodinamike. Ta zakon navaja, da mora informacijska entropija, povprečna količina informacije, ki jo prenese dogodek, ostati konstantna ali se sčasoma zmanjšati. To je v nasprotju z drugim zakonom termodinamike, saj entropija običajno narašča.

Drugi zakon infodinamike zagotavlja kozmološko nujnost in ima daljnosežne posledice. Lahko pojasni obnašanje genetskih informacij, pojav genetskih mutacij, pojave v atomski fiziki in časovni razvoj digitalnih podatkov. Poleg tega ponuja vpogled v prevlado simetrije v vesolju.

To odkritje ima pomembne posledice za različna področja, vključno z genetskimi raziskavami, evolucijsko biologijo, fiziko, matematiko in kozmologijo. Namiguje na možnost, da je naše celotno vesolje lahko simuliran konstrukt ali kompleksen računalnik.

