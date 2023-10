Ali so planeti v velikosti Zemlje pogostejši okoli rdečih pritlikavk? Morda pa tudi ne

Iskanje potencialno naseljivih eksoplanetov se pogosto osredotoča na svetove velikosti Zemlje, saj je Zemlja edini znani naseljivi planet. Nedavno navdušenje je obkrožilo odkritje sedmih planetov velikosti Zemlje, ki krožijo okoli zvezde rdeče pritlikavke v sistemu TRAPPIST-1, kar je privedlo do špekulacij, da so takšni planeti pogostejši okoli rdečih pritlikavk v primerjavi z zvezdami, podobnimi Soncu. Vendar nove raziskave kažejo drugače.

Lov za eksoplaneti se je začel z Nasinim vesoljskim teleskopom Kepler, ki je identificiral skoraj 5,000 eksoplanetov, na tisoče pa jih čaka na potrditev. Začetne ugotovitve Keplerja so pokazale, da so eksoplanete v velikosti Zemlje v bivalnih conah bolj razširjene okoli M-pritlikavk (rdečih pritlikavk). Sčasoma pa so se pojavili dvomi o točnosti Keplerjevih podatkov.

Nedavna študija z naslovom »Ni dokazov za več planetov velikosti Zemlje v bivalni coni Keplerjevih M v primerjavi z zvezdami FGK«, avtor Galen Bergsten z Univerze v Arizoni, izpodbija prejšnje predpostavke. Poudarja, da zanesljivo odkrivanje planetov velikosti Zemlje v bivalnem območju ostaja nedosegljivo, tudi za M pritlikavce.

Kepler je bil zasnovan za opazovanje planetov velikosti Zemlje okoli Soncu podobnih zvezd, vendar so mehanske okvare prekinile njegovo dolgoročno spremljanje in preprečile temeljit pregled. Posledično so se raziskovalci morali zanašati na Keplerjeve omejene podatke, da bi ocenili pojavnost planetov velikosti Zemlje okoli rdečih pritlikavk. Prejšnje študije so nakazovale veliko število teh planetov, vendar nove raziskave kažejo, da Keplerjevi rezultati niso bili točni, zaradi česar so ocenjene stopnje pojavljanja nezanesljive.

Z uporabo vesoljskega plovila Gaia, ki natančno meri lastnosti zvezd, je študija razkrila, da je bilo veliko Keplerjevih zvezd večjih in bolj vročih, kot se je prej mislilo. Izboljšani podatki Gaie razkrivajo netočnost Keplerjevih rezultatov in dodatno spodkopavajo domnevo, da so planeti v velikosti Zemlje pogostejši okoli rdečih pritlikavk.

Medtem ko raziskava izpodbija prejšnje ocene, je pomembno omeniti, da je iskanje Zemlji podobnih planetov izziv zaradi težav pri odkrivanju tranzitov okoli rdečih pritlikavk. Poleg tega je naseljivost rdečih pritlikavih planetov še vedno negotova tema, glede na možnost visoke ravni sevanja in nestabilne atmosfere.

Veliko več se lahko naučimo o eksoplanetih velikosti Zemlje, različnih vrstah zvezd in njihovih bivalnih conah. Ko bodo na voljo natančnejši podatki in bodo znanstveniki izvajali nadaljnje preiskave, se bo naše razumevanje še poglabljalo. Prizadevanje za določitev razširjenosti planetov velikosti Zemlje v bivalnih območjih še vedno poteka, tako okoli rdečih pritlikavk kot Soncu podobnih zvezd.

