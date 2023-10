Izginotje morskih živali na južnem tečaju: skrivnost podnebja in morske gladine

Nedavna študija je razkrila skrivnostno izginotje morskih živali, ki se je zgodilo pred 390 do 385 milijoni let na južnem polu. Izvedena raziskava daje nov vpogled v globok vpliv sprememb podnebja in morske gladine na morske ekosisteme.

V zgodnjem srednjem devonu se je superkontinent Gondvana, ki je vključeval dele današnje Afrike, Južne Amerike in Antarktike, nahajal blizu južnega tečaja. V nasprotju z ledeno pokrajino, ki jo zdaj povezujemo z Antarktiko, je to starodavno kopno doživelo toplejše podnebje in višjo gladino morja, kar je povzročilo obsežne poplave.

Znanstveniki so bili dolgo zbegani zaradi pojava in poznejšega izginotja biote Malvinoxhosan, skupine morskih živali, ki so uspevale v hladnejših vodah. To skupino so sestavljale različne vrste školjk, od katerih so mnoge danes izumrle. Po dveh stoletjih skrivnosti glavni avtor študije dr. Cameron Penn-Clarke pojasnjuje, da sta izvor in izginotje teh živali končno razkrita.

Da bi raziskali ta pojav, so raziskovalci zbrali in analizirali veliko količino podatkov o fosilih. Z uporabo naprednih analitičnih metod so natančno pregledali plasti starodavnih kamnin, od katerih je vsaka vsebovala svoje edinstvene fosilne zapise. Analiza je razkrila 7 do 8 različnih plasti, kar kaže na progresivno upadanje raznolikosti morskih živali.

Ko so te plasti primerjali s starodavnimi okoljskimi podatki in svetovnimi temperaturnimi zapisi, so raziskovalci prišli do zaskrbljujočega odkritja. Ugotovili so močno povezavo med upadanjem raznolikosti morskih vrst ter nihanjem morske gladine in podnebnimi spremembami. V fazi globalnega ohlajanja je biota Malvinoxhosan cvetela. Hladnejši pogoji so tem živalim omogočili, da so se specializirale in izkoristile cirkumpolarne toplotne ovire v bližini polov. Ko pa so se temperature začele dvigovati, so živali Malvinoxhosan izginile in naredile prostor vrstam, ki so bolj primerne za toplejše vode.

Spremembe morske gladine v tem obdobju so verjetno porušile naravne oceanske ovire, kar je omogočilo vdor toplih ekvatorialnih voda na južni pol. Posledično so te toplovodne vrste prevladovale, kar je signaliziralo propad morskih bitij Malvinoxhosan. Razpad polarnih ekosistemov, ki ga je povzročilo izginotje biote Malvinoxhosan, je bil katastrofalen in nepovraten.

Dr. Penn-Clarke to opisuje kot "390 milijonov let staro skrivnost umora." Ugotovitve študije kažejo, da so bili kombinirani učinki sprememb morske gladine in temperature glavni dejavniki, ki so sprožili to izumrtje. Medtem ko ta poseben dogodek sovpada z znanimi izumrtji v zgodnjem in srednjem devonskem obdobju, raziskovalci nimajo natančnih ugotovitev o starosti.

Razumevanje občutljivosti polarnih okolij in ekosistemov na spremembe morske gladine in temperature je ključnega pomena, zlasti v luči trenutne krize biotske raznovrstnosti. Študija poudarja trajno naravo sprememb, ki se dogajajo v polarnih regijah. Te ugotovitve poudarjajo nujnost zaščite in ohranjanja teh ranljivih ekosistemov.

Viri:

– Glavni avtor študije, dr. Cameron Penn-Clarke z Univerze Witwatersrand, Inštitut za evolucijske študije.