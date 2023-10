Neposredno slikanje vezave glikanov na biomolekule na ravni ene molekule

Skupina organskih kemikov z Inštituta Max-Planck za raziskave trdne snovi je v sodelovanju z raziskovalci z Univerze v Tübingenu in Univerze v Kopenhagnu razvila mikroskopsko metodo za zajemanje slik glikanov, vezanih na biomolekule. Glikani, ki so ogljikovi hidrati, vključeni v različne biološke procese, se običajno nahajajo na celičnih površinah. Ta raziskava, objavljena v Science, predstavlja preboj v tehnikah slikanja na ravni ene molekule.

Glikani igrajo ključno vlogo pri zvijanju beljakovin in so bili obsežno raziskani zaradi njihovega pomena v bioloških procesih. V tej študiji so raziskovalci uporabili tehniko elektrospreja za potiskanje glikanov, vezanih na lipidne in beljakovinske molekule (znane kot glikozaminoglikani in glikokonjugati), na srebrne in bakrene površine. To je omogočilo neposredno slikanje molekul z uporabo skenirajoče tunelske mikroskopije.

Z uporabo te tehnike je raziskovalni skupini uspelo identificirati specifične monosaharide znotraj glikanskih verig in pridobiti vpogled v orientacijo in pritrdilne položaje glikanov na beljakovinskih hrbtenicah. Znanstveniki so tudi pokazali uporabo te metode slikanja z zajemanjem slik glikanov, povezanih s kisikom, vezanih na proteine ​​mucina, kar bi lahko potencialno pomagalo pri odkrivanju zgodnjih biomarkerjev raka.

Ta nova tehnika slikanja ima ogromen potencial pri različnih raziskovalnih prizadevanjih, vključno z identifikacijo neznanih glikolipidov in glikoproteinov. Sposobnost vizualizacije zaporedij in lokacij glikanov na ravni ene molekule zagotavlja dragocen vpogled v strukturne lastnosti in funkcionalne vloge teh ogljikovih hidratov v bioloških procesih.

