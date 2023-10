Dinuklearni rutenijev kompleks omogoča visoko selektivno fotokatalitsko zmanjšanje CO2

Raziskovalci na Univerzi v Tsukubi so dosegli pomemben napredek na področju obnovljivih virov energije z razvojem dvojedrnega kompleksa rutenija (Ru), ki deluje kot učinkovit fotokatalizator za pretvorbo CO2 v ogljikov monoksid (CO). Ta preboj veliko obeta pri obravnavanju izčrpavanja fosilnih goriv in boju proti globalnemu segrevanju.

Podobno kot proces fotosinteze v rastlinah sta pretvorba in shranjevanje sončne energije v kemično energijo ključnega pomena za reševanje okoljskih izzivov. Ekipa je uporabila močne fotokatalitske lastnosti dinuklearnega kompleksa Ru, da bi dosegla visoko učinkovito reakcijo zmanjševanja CO2, kar ima za posledico selektivnost več kot 99 % za CO.

Za izvedbo poskusa je bila zmes dimetilacetamida in vode, ki je vsebovala dinuklearni kompleks Ru kot fotokatalizator in žrtveno redukcijsko sredstvo, izpostavljena svetlobi s centralno valovno dolžino 450 nm v atmosferi CO2. Po 10 urah je bilo porabljeno vse redukcijsko sredstvo in CO2 se je uspešno pretvoril v CO.

Raziskovalci so ugotovili, da je največji kvantni izkoristek reakcije pri 450 nm 19.7 %. Zanimivo je, da je fotokatalitsko zmanjšanje CO2 potekalo z izjemno učinkovitostjo, tudi ko je bila začetna koncentracija CO2 v plinski fazi zmanjšana na 1.5 %. To kaže, da bi skoraj ves vneseni CO2 lahko pretvorili v CO.

Izboljšano stabilnost na novo razvitega dinuklearnega kompleksa Ru pripisujejo močnemu kelatnemu učinku uporabljenega liganda. Dva dela Ru kompleksa kompleksa se vključita v fotosenzibilizacijo, kar dodatno poveča njegovo stabilnost v reakcijskih pogojih.

Raziskovalci nameravajo dodatno okrepiti katalitično aktivnost kompleksa Ru, da bi ustvarili reakcijski sistem, ki je sposoben učinkovito voditi proces zmanjševanja CO2, tudi pri nižjih koncentracijah CO2, ki so enakovredne tistim v zemeljski atmosferi.

Ta raziskava odpira nove možnosti za uporabo sončne energije za pretvorbo CO2 v kemikalije z dodano vrednostjo in zagotavlja obetaven pristop k boju proti negativnim učinkom emisij ogljika.

Vir: Journal of the American Chemical Society