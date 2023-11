Prelomna tehnika uporablja mikrobno DNK za odkrivanje zakopanih mineralov

By

Raziskovalci so prišli do prelomnega odkritja na področju raziskovanja mineralov. Znanstveniki na Univerzi Britanske Kolumbije (UBC) so s preučevanjem mikrobne DNK v površinski zemlji razvili neinvazivno metodo za odkrivanje zakopanega kimberlita, kamnine, povezane z diamanti. Ta inovativna tehnika ponuja natančnejšo alternativo tradicionalni geokemični analizi, ki bi lahko povzročila revolucijo v rudarskem sektorju.

V svoji študiji, objavljeni v Nature Communications Earth and Environment, raziskovalci pojasnjujejo, da se mikrobi v tleh spremenijo, ko pridejo v stik z rudnimi materiali. Te spremembe lahko služijo kot "biološki prstni odtisi", ki razkrivajo prisotnost zakopanih nahajališč mineralov. Z analizo zaporedij DNK teh indikatorskih mikrobov so znanstveniki lahko identificirali specifično lokacijo kimberlita, zakopanega več deset metrov pod zemeljsko površino.

Posledice te raziskave presegajo raziskovanje diamantov. Iste metode zaporedja DNK je mogoče uporabiti za identifikacijo drugih mineralov, ki so ključni za globalni prehod na zeleno energijo. Na primer, tekoče raziskave ekipe so pokazale obetavne rezultate pri odkrivanju porfirnih bakrovih usedlin, ki so ključnega pomena za proizvodnjo tehnologij obnovljive energije.

Z izkoriščanjem moči mikrobne DNK lahko ta tehnika potencialno prihrani čas in sredstva raziskovalcem mineralov. Namesto da bi se zanašali samo na vrtanje in kemično analizo, ki je lahko drago in dolgotrajno, ta neinvazivni pristop zagotavlja stroškovno učinkovit in učinkovit način za natančno določanje zakopanih mineralov. Poleg tega odpira nove možnosti za nadaljnje inovacije v rudarski industriji.

FAQ

V: Kako deluje tehnika mikrobne DNK?

O: Mikrobi v tleh se spremenijo, ko pridejo v stik z rudami. Z analizo zaporedij DNK teh indikatorskih mikrobov lahko raziskovalci ugotovijo prisotnost in lokacijo zakopanih nahajališč mineralov.

V: Kakšne so prednosti te tehnike v primerjavi s tradicionalnimi metodami?

O: Za razliko od tradicionalne geokemične analize, ki vključuje vrtanje in testiranje elementov v tleh, je tehnika mikrobne DNK neinvazivna, natančnejša in potencialno stroškovno učinkovitejša.

V: Ali je mogoče to tehniko uporabiti za druge minerale razen diamantov?

O: Da, ta tehnika ima širšo uporabo pri raziskovanju mineralov. Raziskovalci so prav tako pokazali obetavne rezultate pri prepoznavanju nahajališč porfirskega bakra, ki so ključnega pomena za tehnologije obnovljivih virov energije.

V: Kakšne so posledice za rudarski sektor?

O: Ta revolucionarna tehnika bi lahko na novo opredelila prihodnost rudarskega sektorja z zagotavljanjem natančnejše in učinkovitejše metode za prepoznavanje zakopanih mineralov. Ima potencial, da rudarjem prihrani čas in vire, kar vodi k večji produktivnosti in prihranku stroškov.

