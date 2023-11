Kaj se v resnici dogaja z Betelgeuse: zvezdna združitev?

Betelgeza, rdeča supervelikanka, ki vidno sedi na ramenu Oriona Lovca, v zadnjih letih povzroča valove s svojimi znatnimi nihanji v siju. Medtem ko so mnogi špekulirali, da te spremembe kažejo na bližajočo se eksplozijo supernove, so nove raziskave odkrile drugačno in zanimivo možnost: združitev zvezd.

Študija z naslovom "Betelgeza kot združitev masivne zvezde s spremljevalko", ki jo je izvedel Sagiv Shiber z Oddelka za fiziko in astronomijo na Državni univerzi v Louisiani, se poglobi v idejo, da je Betelgeza morda nekoč zaužila manjšo zvezdo spremljevalko. Ta teorija temelji na razumevanju, da večina masivnih zvezd obstaja znotraj binarnih sistemov in da se lahko nekatere med svojo evolucijo združijo.

Raziskovalci so simulirali združitev manjše zvezde s 4 sončnimi masami in zvezde s 16 sončnimi masami, podobno ocenjeni masi Betelgeuse. Te simulacije so pokazale, da se je manjša zvezda, ko sta se zvezdi približali in si delili skupno ovojnico, končno združila s helijevim jedrom primarne zvezde. Ta proces je povzročil izmenjavo orbitalne in toplotne energije, kar je privedlo do močnega impulza, ki se je razširil skozi ovoj primarne zvezde. Poleg tega bi ta združitev lahko sprožila izgubo mase, kar bi povzročilo hiter masni tok stran od primarne zvezde.

Dokazi, ki podpirajo to zvezdno združitev, so hitra vrtilna hitrost Betelgeuse, približno 5.5 km/sekundo, v primerjavi z 2 km/sekundo našega Sonca. Prejšnje študije so pokazale, da bi lahko združitev masivne zvezde in spremljevalca z majhno maso povzročila tako visoko hitrost vrtenja. Poleg tega izmet materiala, podoben polarnim odtokom, opaženim v dogodkih združitve, nakazuje, da je do združitve morda prišlo v preteklosti Betelgeuse.

Čeprav ta študija ne dokončno dokazuje, da je prišlo do združitve, predstavlja prepričljivo možnost. Astrofiziki se morajo še veliko naučiti o teh združitvah in njihovih posledicah za razvoj zvezd. Izboljšane metode in orodja so potrebni za popolno razumevanje teh dogodkov, njihove vloge pri oblikovanju astrofizične prehodne pokrajine in lastnosti prednikov supernov.

Skratka, nedavna nihanja v siju Betelgeuse verjetno niso neposredno povezana z združitvijo zvezd, vendar zamisel, da Betelgeuse požre manjšo zvezdo spremljevalko, ponuja nov pogled na to, kaj se morda dogaja s tem skrivnostnim supervelikanom. Ko se bomo še naprej poglabljali v fiziko zvezdnih združitev, bomo pridobili dragocene vpoglede v razvoj masivnih zvezd in nebesnih dogodkov, ki oblikujejo naše vesolje.

FAQ

V: Kaj je zvezdna združitev?



O: Do združitve zvezd pride, ko se dve zvezdi v binarnem sistemu dovolj približata, da se združita, kar povzroči izmenjavo energije in potencialno izgubo mase.

V: Ali so lahko nedavna nihanja Betelgeusovega sijaja znak neizbežne supernove?



O: Ne, nihanja v svetilnosti so bolj verjetno pripisana oblakom prahu in rednim utripanjem zvezde, ne pa bližajoči se eksploziji supernove.

V: Kako so raziskovalci raziskovali možnost združitve v Betelgeuse?



O: Raziskovalci so simulirali zlitje med zvezdami z maso, podobno ocenjeni masi Betelgeuse, in analizirali posledično dinamiko in izmenjavo energije.

V: Ali obstajajo trdni dokazi o združitvi v preteklosti Betelgeuse?



O: Čeprav ni neposrednih dokazov, sta Betelgeusova hitra rotacijska stopnja in izmet materiala skladna s tem, kar opazimo med zvezdnimi združitvami.

V: Kakšne so posledice združitve zvezd v razvoju Betelgeuse?



O: Združitev v preteklosti Betelgeuse ne bi prekinila njene evolucije v rdečega supervelikana, lahko pa bi prispevala k njeni hitri hitrosti vrtenja in izmetu materiala skozi polarne odtoke.