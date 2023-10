Hudičev komet: ogromen nebesni obiskovalec, ki se približuje Zemlji

Ujemanje dih jemajoče lepote meteorskih rojev in redkih preletov kometov je lahko na širnem prostranstvu nočnega neba nagrajujoča izkušnja za opazovalce neba. Medtem ko se meteorski dež lahko pojavlja pogosto, je pojav kometov prava redkost. Vendar, če ste nagnjeni k nebesnim čudesom, označite svoje koledarje za leto 2024, saj naj bi se ogromen komet z imenom 12P/Pons-Brooks približal Zemlji, kar vas bo navdušilo. Ta ogromen komet, ki so ga zaradi svoje edinstvene oblike podobne rogu poimenovali Hudičev komet, je znatno večji od Mount Everesta.

Po poročilu Live Science se bo 21. aprila 2024 komet 12P/Pons-Brooks izredno približal Zemlji. Z velikostjo približno 30 kilometrov je ta nebesni obiskovalec sestavljen iz kriomagme – mešanice ledu, prahu in plina. Komet je pred kratkim izbruhnil 5. in 7. oktobra in razkril svoj značilni par rogov. Ta izbruh je že drugi izbruh po 20. juliju po obdobju mirovanja 69 let. Hudičev komet, ki je trenutno na poti proti notranjemu sončnemu sistemu, se usmerja proti svojemu najbližjemu približevanju soncu.

Med približevanjem bo Hudičev komet viden s prostim očesom, čeprav bo uporaba teleskopa izboljšala pogled. Pomembno je omeniti, da kljub zloveščemu imenu strokovnjaki zagotavljajo, da komet ne predstavlja nobene nevarnosti za Zemljo. Po srečanju z našim planetom bo komet nadaljeval pot proti zunanjim robom sončnega sistema in ostal našim pogledom skrit do leta 2095.

Odkritje 12P/Pons-Brooksovega ali Hudičevega kometa lahko pripišemo astronomu Jean-Louisu Ponsu, ki ga je prvi opazil 12. julija 1812. Ta komet, znan po svojih aktivnih ledenih vulkanih, je med 20 kometi, za katere je bilo ugotovljeno, da bodo razstavljeni. stalna vulkanska aktivnost. Nekateri strokovnjaki njegovo obliko celo primerjajo z ikoničnim vesoljskim plovilom Millennium Falcon iz serije filmov Vojna zvezd.

Viri:

– Znanost v živo