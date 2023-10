Odložen vesoljski sprehod na Mednarodni vesoljski postaji zaradi puščanja hladilne tekočine

Zaradi puščanja hladilne tekočine iz rezervnega radiatorja na večnamenskem laboratorijskem modulu Nauka Mednarodne vesoljske postaje je bil načrtovani vesoljski sprehod prestavljen na konec tega leta. Puščanje hladilne tekočine, ki so ga odkrili 9. oktobra, je bilo ustavljeno, vendar inženirji potrebujejo več časa, da analizirajo situacijo in preprečijo, da bi kakršne koli sledi vstopile v notranje sisteme.

Čeprav hladilno sredstvo ni strupeno ali nevarno za posadko, si strokovnjaki prizadevajo preprečiti degradacijo opreme. Zakasnitev vesoljskega sprehoda ne vpliva na delovanje vesoljske postaje. Namesto tega je 30. oktobra predviden še en vesoljski sprehod. Med tem vesoljskim sprehodom se bosta Nasina astronavta Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli lotila različnih popravljalnih nalog, kot sta odstranitev pokvarjene elektronske omarice in zamenjava ležajnega sklopa.

Ta vesoljski sprehod bo prvi za oba astronavta. Poleg tega bosta Loral O'Hara in astronavt ESA Andreas Mogensen pozneje letos izvedla vesoljski sprehod, znan kot US Spacewalk 90. ​​Ta misija bo vključevala zbiranje vzorcev z zunanjosti vesoljske postaje za analizo mikroorganizmov. Zamenjali bodo tudi kamero visoke ločljivosti in opravili vzdrževalna dela za prihodnje vesoljske sprehode.

Poleg tega naj bi kozmonavta Roscosmosa Oleg Kononenko in Nikolai Chub še vedno opravila vesoljski sprehod 25. oktobra. Njihova misija vključuje namestitev sintetičnega radarskega komunikacijskega sistema in namestitev nanosatelita za testiranje tehnologije sončnih jader. Dodatno bodo pregledali in fotografirali rezervni radiator, ki je iztekel na modulu Nauka.

Člani posadke Expedition 70 so bili zaposleni s pripravami na te vesoljske sprehode, pri čemer so opravljali različne naloge, kot je servisiranje vesoljskih oblek in izvajanje tovornih operacij. Te priprave poudarjajo izzive in pomen vzdrževanja in izvajanja operacij na Mednarodni vesoljski postaji.

Viri:

– NASA