Nova odkritja pri napovedovanju strukture beljakovin z AlphaFold 3

DeepMind, vodilni raziskovalni laboratorij umetne inteligence, je pred skoraj petimi leti poskrbel za valove s prvim nastopom AlphaFolda, sistema umetne inteligence, ki je sposoben natančno napovedati strukturo beljakovin v človeškem telesu. Od takrat je DeepMind znatno napredoval in leta 2 izdal posodobljeno različico, imenovano AlphaFold 2020. DeepMind nadaljuje svoje revolucionarno delo, zdaj pa je predstavil AlphaFold 3, ki lahko ustvari napovedi za skoraj vse molekule v banki podatkov o beljakovinah.

Protein Data Bank je največja odprto dostopna baza podatkov o bioloških molekulah na svetu. Z izboljšanimi zmogljivostmi AlphaFold 3 Isomorphic Labs, spin-off DeepMinda, osredotočen na odkrivanje zdravil, že uporablja model za terapevtsko načrtovanje zdravil. Z opredelitvijo različnih molekularnih struktur, ki igrajo ključno vlogo pri zdravljenju bolezni, AlphaFold 3 pomaga pri identifikaciji in načrtovanju novih molekul, ki bi potencialno lahko postale zdravila.

Kar ločuje AlphaFold 3 od drugih, je njegova sposobnost napovedovanja ne le struktur proteinov, ampak tudi struktur ligandov, nukleinskih kislin in posttranslacijskih modifikacij. Ligandi so molekule, ki se vežejo na receptorske proteine ​​in vplivajo na celično komunikacijo, medtem ko nukleinske kisline prenašajo genetske informacije. Poleg tega so posttranslacijske modifikacije kemične spremembe, ki se pojavijo po nastanku beljakovine.

Ta prelomen sistem umetne inteligence se je izkazal za dragoceno orodje pri odkrivanju zdravil. Tradicionalno se farmacevtski raziskovalci zanašajo na metode priklopa, da bi razumeli interakcijo med proteini in ligandi. Te metode zahtevajo vnos referenčne beljakovinske strukture in predlaganega veznega položaja za ligand. Vendar pa AlphaFold 3 odpravlja potrebo po referenčni strukturi ali predlaganem položaju. Lahko napove strukture proteinov, ki še niso bile opisane, in simulira, kako proteini in nukleinske kisline medsebojno delujejo z drugimi molekulami. Ta raven modeliranja je trenutno nemogoča z obstoječimi metodami spajanja.

DeepMind priznava, da ima AlphaFold 3 še področja za izboljšave. V beli knjigi, ki opisuje njegove prednosti in omejitve, so raziskovalci ugotovili, da sistem zaostaja pri napovedovanju struktur molekul RNK, ki nosijo navodila za sintezo beljakovin v telesu. Vendar pa stalna prizadevanja DeepMinda in Isomorphic Labs usmerjena v odpravo te omejitve in nadaljnje izboljšanje zmogljivosti sistema.

Razvoj in napredek AlphaFold 3 poudarjata ogromen potencial umetne inteligence pri napredku znanstvenega razumevanja kompleksnih molekularnih strojev v človeškem telesu. Ko DeepMind nadaljuje svoje delo, raziskovalci pričakujejo še večje dosežke pri napovedovanju strukture beljakovin in odkrivanju zdravil.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je AlphaFold 3?

AlphaFold 3 je sistem umetne inteligence, ki ga je razvil DeepMind in lahko natančno napove strukture proteinov, ligandov, nukleinskih kislin in posttranslacijskih modifikacij.

2. Kako je AlphaFold 3 koristen pri odkrivanju zdravil?

Napovedi AlphaFold 3 pomagajo pri identifikaciji in oblikovanju novih molekul, ki bi potencialno lahko postale zdravila.

3. Kaj so metode priklopa?

Metode priklopa so računalniške simulacije, ki jih uporabljajo farmacevtski raziskovalci za razumevanje interakcije med proteini in ligandi.

4. Kako se AlphaFold 3 razlikuje od tradicionalnih načinov spajanja?

Za razliko od metod priklopa AlphaFold 3 ne zahteva referenčne proteinske strukture ali predlaganega položaja vezave. Lahko napove prej neopredeljene proteine ​​in simulira interakcije z drugimi molekulami.

5. Kakšne so omejitve AlphaFold 3?

Medtem ko AlphaFold 3 blesti pri napovedovanju struktur proteinov in ligandov, ne uspe pri napovedovanju struktur molekul RNA.