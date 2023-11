Napovedovanje beljakovinskih struktur: AlphaFold podjetja DeepMind revolucionira odkrivanje zdravil

Po prelomni izdaji AlphaFolda, sistema umetne inteligence, ki ga je razvil DeepMind, leta 2016, je zadnja različica, AlphaFold 2, debitirala leta 2020. Vendar se DeepMindove inovacije niso ustavile pri tem. Danes je DeepMind napovedal izdajo naslednika AlphaFold 2, ki se ponaša z novimi in izboljšanimi zmogljivostmi, ki lahko spremenijo odkrivanje zdravil.

Najnovejša izdaja AlphaFold ima možnost generiranja napovedi za skoraj vse molekule v Protein Data Bank, največji odprto dostopni zbirki podatkov o bioloških molekulah na svetu. Isomorphic Labs, spin-off podjetja DeepMind, ki se osredotoča na odkrivanje zdravil, že uporablja ta napredni model za pomoč pri oblikovanju terapevtskih zdravil. Z opredelitvijo različnih molekularnih struktur, ki so ključne za zdravljenje bolezni, želi novi model AlphaFold pospešiti razvoj novih in učinkovitih zdravil.

Kar ločuje novi AlphaFold, je njegov razširjen obseg, ki presega napovedovanje beljakovin. DeepMind trdi, da lahko ta model natančno napove strukture ligandov, ki so molekule, ki se vežejo na receptorske proteine ​​in povzročijo spremembe v celični komunikaciji. Poleg tega lahko predvidi strukture nukleinskih kislin, ki vsebujejo vitalne genetske informacije, in posttranslacijske modifikacije, ki vključujejo kemične spremembe, ki nastanejo po ustvarjanju beljakovin.

Napovedovanje struktur protein-ligand je ključnega pomena pri odkrivanju zdravil, saj znanstvenikom omogoča identifikacijo in oblikovanje potencialno močnih molekul s terapevtskimi lastnostmi. Tradicionalno se farmacevtski raziskovalci zanašajo na metode priklopa, ki vključujejo simulacijo medsebojnega delovanja proteinov in ligandov. Te metode zahtevajo referenčne proteinske strukture in predlagane vezne položaje za ligande. Vendar pa je z najnovejšim AlphaFoldom odpravljena potreba po strukturi referenčnega proteina ali predlaganem položaju. Model lahko napove strukture proteinov, ki niso bili obsežno opisani, in simulira njihove interakcije z drugimi molekulami. Ta raven modeliranja presega zmožnosti trenutnih metod priklopa.

DeepMind poudarja, da njihov najnovejši model kaže pomemben napredek pri napovedovanju vezave protiteles, kar je kritično področje za odkrivanje zdravil. Potencial umetne inteligence za izboljšanje našega razumevanja zapletenih molekularnih strojev v človeškem telesu je jasno prikazan z izjemno zmogljivostjo novega AlphaFolda.

Kljub izjemnim zmogljivostim najnovejši AlphaFold ni popoln. V podrobni beli knjigi raziskovalci DeepMind in Isomorphic Labs priznavajo, da ima sistem omejitve pri napovedovanju struktur molekul RNA. Molekule RNA igrajo ključno vlogo pri prenašanju navodil za sintezo beljakovin v telesu. Vendar pa je očitno, da si tako DeepMind kot Isomorphic Labs aktivno prizadevata odpraviti to omejitev in dodatno izboljšati svoj sistem umetne inteligence.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je AlphaFold?

O: AlphaFold je sistem umetne inteligence, ki ga je razvil DeepMind in natančno napoveduje strukturo beljakovin v človeškem telesu.

V: Kako AlphaFold pomaga pri odkrivanju zdravil?

O: Z natančnim napovedovanjem beljakovinskih struktur in interakcij z ligandi AlphaFold pomaga pri prepoznavanju in oblikovanju novih molekul za potencialna zdravila.

V: Kaj so ligandi?

O: Ligandi so molekule, ki se vežejo na receptorske proteine ​​in vplivajo na celično komunikacijo.

V: Kaj so nukleinske kisline?

O: Nukleinske kisline so molekule, ki vsebujejo genetske informacije, ključne za različne biološke procese.

V: Kako se AlphaFold razlikuje od metod priklopa?

O: AlphaFold lahko napove proteinske strukture brez potrebe po referenčni strukturi ali predlaganih položajih vezave, kar presega zmogljivosti trenutnih metod priklopa.

V: Kakšne so trenutne omejitve AlphaFolda?

O: AlphaFold se še vedno sooča z izzivi pri natančnem napovedovanju struktur molekul RNA, ki igrajo ključno vlogo pri sintezi beljakovin.