Ali lahko AI pomaga pri spopadanju s podnebnimi spremembami?

Po besedah ​​Simsa Witherspoona, vodje podnebnih ukrepov v DeepMindu, Googlovem laboratoriju za umetno inteligenco, lahko umetna inteligenca (AI) igra pomembno vlogo pri reševanju izzivov, ki jih predstavljajo podnebne spremembe. V intervjuju pred svojim govorom na WIRED Impact je Witherspoonova razpravljala o treh načinih, na katere lahko umetna inteligenca prispeva k temu globalnemu problemu.

Prvi način je sposobnost umetne inteligence za izboljšanje napovedovanja in spremljanja podnebnih sprememb. DeepMindovo delo pri napovedovanju trenutne napovedi padavin je na primer ugotovilo, da je natančnejše od drugih metod napovedovalcev Met Officea. Z natančnejšimi modeli nam lahko umetna inteligenca pomaga razviti boljše razumevanje podnebnih sprememb in njihovih posledic.

Drugi način je optimizacija obstoječih sistemov in infrastrukture. Vseh trenutnih sistemov z zeleno tehnologijo ni mogoče zamenjati čez noč. Zato je mogoče uporabiti AI za optimizacijo teh obstoječih sistemov, zaradi česar so bolj učinkoviti in trajnostni.

Tretji način, na katerega lahko prispeva AI, je spodbujanje razvoja novih zelenih tehnologij. Z izkoriščanjem zmogljivosti umetne inteligence lahko znanstveniki in raziskovalci pospešijo odkrivanje in uvajanje inovativnih rešitev za boj proti podnebnim spremembam.

Na splošno ima umetna inteligenca potencial, da postane močno orodje pri obravnavanju podnebnih sprememb. Lahko izboljša naše razumevanje problema, optimizira obstoječo infrastrukturo in spodbudi razvoj novih trajnostnih rešitev. Ker tehnologija še naprej napreduje, je ključnega pomena raziskati in izkoristiti potencial umetne inteligence za ustvarjanje bolj trajnostne prihodnosti.

Opredelitve:

– Umetna inteligenca (AI): simulacija procesov človeške inteligence s stroji, zlasti računalniškimi sistemi.

– Podnebne spremembe: Dolgoročna sprememba temperature in tipičnih vremenskih vzorcev v kraju.

– Optimizacija: dejanje najboljše ali najučinkovitejše uporabe situacije ali vira.

– Zelena tehnologija: Tehnologija, ki je okolju prijazna in trajnostna.

Viri:

– ŽIČNO: (virni članek)