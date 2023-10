V Indijskem oceanu so odkrili najgloblje dokaze o beljenju koralnih grebenov

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja v Indijskem oceanu in odkrili najgloblje dokaze o beljenju koralnega grebena, kar jih je bilo kdaj zabeleženo. Ti dokazi, najdeni na globinah več kot 90 metrov, so pomembni, saj razkrivajo resnost škode, povzročene koralnim grebenom, ki so bistveni za zdravje oceanskega ekosistema.

Študija, objavljena v Nature Communications, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze v Plymouthu, je pokazala, da so območja koralnih grebenov, ki se nahajajo več kot 90 metrov pod površjem Indijskega oceana, doživela obsežno beljenje, pri čemer je v nekaterih regijah prizadetih do 80 odstotkov grebenov. . To škodo lahko pripišemo 30-odstotnemu zvišanju temperature morja v Indijskem oceanu.

Presenetljive ugotovitve so v nasprotju s prejšnjim prepričanjem, da so globlje korale bolj odporne na segrevanje oceanov. Dr. Phil Hosegood, glavni raziskovalec študije, je izrazil svoje začudenje in izjavil: "Grebeni na podobnih globinah po vsem svetu so verjetno ogroženi zaradi podobnih podnebnih sprememb."

Raziskovalci so med preučevanjem osrednjega Indijskega oceana uporabili podvodne robote in satelitsko ustvarjene oceanografske podatke. Med raziskovalnim križarjenjem novembra 2019 so opazili prve znake beljenja koral v globljih grebenih z uporabo podvodnih vozil na daljinsko upravljanje, opremljenih s kamerami. To beljenje je povzročilo poglabljanje termokline, plasti, kjer se temperatura hitro spreminja z globino, kar je povezano z regionalnimi podnebnimi vzorci, podobnimi El Ninu, ki jih je podnebna kriza dodatno okrepila.

Medtem ko so nekateri deli prizadetega grebena med letoma 2020 in 2022 pokazali znake okrevanja, znanstveniki poudarjajo nujnost večjih prizadevanj za spremljanje globokega oceana. Izkazalo se je, da so ranljive tudi mezofotske korale, za katere se pričakuje, da bodo nadomestile škodo na koralah v plitvi vodi.

V zadnjih nekaj desetletjih je tropski Indijski ocean doživel znatno povečanje segrevanja oceanov, s povprečnim povečanjem temperature morske površine (SST) za približno 1 stopinjo Celzija od leta 1951 do 2015, glede na podatke indijske vlade. To segrevanje se dogaja s hitrostjo 0.15 stopinje Celzija na desetletje.

To odkritje poudarja potrebo po takojšnjem ukrepanju za reševanje podnebnih sprememb in zaščito koralnih grebenov po vsem svetu. Treba je povečati prizadevanja za spremljanje, da bi razumeli obseg škode in razvili učinkovite strategije ohranjanja teh ranljivih ekosistemov.

Viri:

– Nature Communications (Študija)

– Univerza v Plymouthu (raziskovalna ustanova)

– Podatki indijske vlade