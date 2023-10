V Indijskem oceanu so odkrili najgloblji znani dokaz o beljenju koralnega grebena

Nova študija, ki so jo izvedli znanstveniki z Univerze v Plymouthu, je razkrila najgloblje znane dokaze o beljenju koral na koralnem grebenu, ki je skoraj 300 metrov pod površjem v Indijskem oceanu. Do beljenja koral pride, ko stresorji, kot so spremembe temperature, hranila ali svetloba, povzročijo, da korale izločijo alge zooxanthellae, ki živijo v njihovem tkivu, zaradi česar postanejo bele. Najpogostejši vzrok za beljenje koral je segrevanje oceanov zaradi podnebnih sprememb.

Za mezofotske koralne ekosisteme, ki prebivajo v globljih in hladnejših vodah, se je prej mislilo, da nudijo zatočišče plitvim vodnim grebenom. Vendar pa je študija ugotovila omejeno povezljivost med temi ekosistemi in plitvimi koralami, kar je poudarilo potrebo po razumevanju njihove dovzetnosti za segrevanje oceanov. Dogodek beljenja v osrednjem Indijskem oceanu so pripisali dipolu Indijskega oceana, ki je povzročil 30-odstotno zvišanje temperatur oceanov in poškodoval 80 % koralnih grebenov v globinah, za katere se domneva, da so odporne na segrevanje.

Dr. Philip Hosegood, soavtor študije, je izrazil presenečenje nad ugotovitvami in izjavil, da naj bi bile globlje korale odporne na segrevanje oceanov zaradi hladnejših voda, v katerih živijo. Vendar pa ta študija dokazuje, da so podnebne spremembe ogrožene tudi globlje grebene.

Študija z naslovom "Mezofotsko beljenje koral, povezano s spremembami v globini termoklina" je bila objavljena v reviji Nature Communications. Raziskovalci z Univerze v Plymouthu že več kot desetletje izvajajo študije v osrednjem Indijskem oceanu. Med svojimi raziskovalnimi križarjenji uporabljajo kombinacijo satelitsko ustvarjenih podatkov, spremljanja in situ in podvodnih robotov za zbiranje informacij o oceanografiji in biotski raznovrstnosti regije.

Raziskovalci so med raziskovalnim križarjenjem novembra 2019 odkrili dokaze o poškodbah koral. Podvodna vozila na daljinsko upravljanje z nadzornimi kamerami so posnela slike beljenih koral, medtem ko plitvi vodni grebeni niso kazali znakov beljenja. Nadaljnja analiza podatkov, zbranih med križarjenjem, in satelitskih informacij o temperaturah oceanov je pokazala, da je beljenje povzročilo poglabljanje termokline, ki je posledica podnebnih sprememb, ki povečujejo naravne cikle spremenljivosti.

Študija poudarja ranljivost mezofotičnih koralnih ekosistemov na toplotni stres in poudarja pomen spremljanja globokega oceanskega morskega dna. Okrevanje velikih delov grebena od dogodka beljenja kaže, da imajo mezofotične korale potencial za okrevanje, vendar vzbuja tudi zaskrbljenost glede vpliva prihodnjih dogodkov beljenja na umrljivost koral in izgubo biotske raznovrstnosti.

Raziskovalci so zaključili, da je razširitev našega razumevanja vplivov podnebnih sprememb na globokomorske korale ključnega pomena, saj ti ekosistemi ostajajo v veliki meri premalo raziskani. Skupni vpliv El Niña in dipola v Indijskem oceanu poslabšuje vplive v regiji, kar poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah in ohranitvenih prizadevanjih za zaščito teh kritičnih habitatov.

