Nova študija razkriva izjemno sposobnost odraslih za dekodiranje otroškega govora

Ko dojenčki začnejo govoriti, je njihov besedni zaklad pogosto omejen na nekaj glasov. Razumevanje njihove komunikacije postane za odrasle uganka. Vendar pa je nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z MIT in univerze Harvard, osvetlila, kako odrasli razumejo omejen verbalni repertoar majhnih otrok.

Z uporabo tisočih ur transkribiranih zvočnih posnetkov medsebojnih odnosov otrok in odraslih so raziskovalci razvili računalniške modele, da bi razumeli, kako si odrasli razlagajo, kaj govorijo otroci. Presenetljivo so bili modeli, ki so se zanašali izključno na dejanske zvoke, ki so jih proizvedli otroci, manj učinkoviti od tistih, ki so upoštevali pogovorni kontekst.

Odrasli se močno zanašajo na predhodne pogovorne teme in poznavanje običajnih napačnih izgovarjav otrok. Z upoštevanjem konteksta pogovora lahko odrasli natančneje razlagajo, kaj želijo otroci sporočiti. Menijo, da ima tolmačenje odraslih, ki temelji na kontekstu, ključno vlogo pri lažjem usvajanju jezika pri majhnih otrocih.

Ugotovitve te študije odpirajo zanimiva vprašanja o tem, kako razumevanje dojenčkovega govora pri odraslih prispeva k razvoju jezika. Čeprav hipoteza še ni potrjena, raziskovalci domnevajo, da lahko prefinjeni mehanizmi odraslih za razumevanje jezika izboljšajo usvajanje jezika pri otrocih.

Razumevanje, kako odrasli razlagajo otrokov govor, je razmeroma neraziskan vidik raziskav usvajanja jezika. Prejšnje študije so se osredotočale predvsem na to, kako se otroci učijo jezika, pri čemer so zanemarjale vlogo poslušanja odraslih. Ta študija zapolnjuje to vrzel z raziskovanjem medsebojnega delovanja med komunikacijsko dinamiko otrok in odraslih.

Na splošno ta raziskava poudarja izjemno sposobnost odraslih, da razumejo omejen besedni zaklad majhnih otrok. Z upoštevanjem pogovornega konteksta in pogostih napačnih izgovarjav odrasli zagotovijo ključne povratne informacije, ki dojenčkom pomagajo pri njihovem popotovanju pri usvajanju jezika.

