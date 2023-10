Zapleten ples med živčnim in imunskim sistemom: vpogledi iz nevroimunske osi

Čeprav sta živčni in imunski sistem različni entiteti, sta v zapletenem soodvisnem odnosu. Ta zapleteni ples med obema sistemoma, znan kot nevro-imunska os, igra ključno vlogo pri orkestriranju različnih fizioloških procesov v možganih, koži in prebavilih. Komunikacija med celicami v teh sistemih je navdušila znanstvenike, kot je Isaac Chiu, imunobiolog na Harvard Medical School.

Chiujeva raziskava se je osredotočila na odkrivanje kompleksnih interakcij med celicami T, mikroglijo in bakterijami v kontekstu nevrodegeneracije, bakterijskih okužb kože in mikrobnih okužb, kot so meningitis, antraks in kolitis. Njegove ugotovitve so osvetlile nove mehanizme bolečine in vnetja ter razkrile vlogo nevronov, imunskih celic in mikrobov v teh procesih.

Bolečina, temeljna sposobnost telesa, da zazna nevarnost, je tesno povezana z imunskim sistemom. Nociceptorski nevroni, ki so odgovorni za posredovanje bolečine, medsebojno delujejo z imunskimi celicami prek dvosmernega preslušavanja. Imunske celice proizvajajo snovi, ki lahko neposredno vplivajo na živce, zaradi česar postanejo bolj občutljivi na bolečino. Po drugi strani pa nociceptorji shranjujejo nevropeptide, ki jih lahko imunske celice zaznajo in vplivajo na njihovo vedenje.

Chiujeva raziskovalna skupina se je osredotočila na nevropeptide, kot je peptid, povezan z genom kalcitonina (CGRP), in njihovo interakcijo z imunskimi celicami, zlasti makrofagi, nevtrofilci, monociti, celicami T in celicami B. Ekipa je odkrila, da lahko interakcije med temi nevropeptidi in receptorji imunskih celic vplivajo na proizvodnjo citokinov, polarizacijo makrofagov, rekrutacijo nevtrofilcev in odzive celic T. Ti nevropeptidi igrajo močno regulativno vlogo pri imunosti.

V kontekstu mikrobnih okužb je Chiujeva ekipa odkrila zanimive vpoglede v to, kako lahko bakterije ugrabijo bolečinska vlakna. Na primer, pri meningitisu, ki ga povzročata Streptococcus pneumoniae in Streptococcus agalactiae, ti patogeni aktivirajo nociceptorske nevrone prek toksina, ki tvori pore, imenovanega pnevmolizin. Posledica te aktivacije je proizvodnja CGRP, ki posledično zavira proizvodnjo zaščitnih citokinov s strani makrofagov, kar omogoča bakterijam, da preživijo in lažje vdrejo v možgane.

S svojimi raziskavami je Chiu in njegovi ekipi uspelo manipulirati z nevroimunsko osjo na živalskih modelih, da bi povečali sposobnost imunskega sistema za boj proti bakterijskim okužbam, kot je meningitis. Z usmerjanjem na specifične molekularne interakcije in uporabo pristopov in vivo in in vitro so pridobili vpogled v kompleksno medsebojno delovanje med nevroni, imunskimi celicami in mikrobi.

Ta raziskava ima pomembne posledice za terapevtske strategije. Z usmerjanjem na poti bolečine, kot je blokiranje CGRP, je morda mogoče okrepiti imunski odziv proti okužbam. Razumevanje nevroimunske osi odpira povsem novo področje možnosti za zdravljenje različnih bolezni in okužb.

Viri: The Scientist, spletna knjižnica Wiley, Nature Reviews Immunology, Nacionalni inštitut za zobozdravstvene in kraniofacialne raziskave