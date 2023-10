Vpliv kitajsko-ruskega energetskega sodelovanja na kitajske podnebne cilje

By

Nedavno povečanje energetskega sodelovanja Kitajske z Rusijo je sprožilo vprašanja o njeni zavezanosti k prehodu na ogljično nevtralnost do leta 2060. Svetovni energetski obeti 2023 Mednarodne agencije za energijo predvidevajo upad porabe plina, zlasti ruskega plina, pa tudi upad nafte in plina. poraba na Kitajskem po letu 2030 oziroma 2040. Vendar Kitajska uvaža rekordne količine ruske nafte in je izrazila zanimanje za plinovod Moč Sibirije 2.

S povečanjem uvoza poceni ruskih fosilnih goriv lahko Kitajska izkoristi nizkocenovno gorivo, obenem pa poveča svoje izvozne možnosti. To je povzročilo zaskrbljenost glede odvisnosti Kitajske od fosilnih goriv in njene zmožnosti doseganja podnebnih ciljev. Kljub projekcijam v World Energy Outlooku povečanje energetskega sodelovanja z Rusijo kaže, da se bo prehod Kitajske na ogljično nevtralnost lahko soočil z izzivi.

V tem kontekstu je pomembno upoštevati pomisleke Kitajske glede energetske varnosti. Diverzifikacija dobaviteljev energije z večjim zanašanjem na ruska fosilna goriva pomaga Kitajski ublažiti ranljivosti v njeni dobavni verigi energije. Vendar pa lahko ta strategija ovira prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod na čistejše vire energije.

Medtem ko je Kitajska znatno napredovala pri uvajanju obnovljive energije, njena odvisnost od fosilnih goriv, ​​zlasti iz Rusije, predstavlja grožnjo njenim dolgoročnim podnebnim ciljem. Uravnoteženje energetske varnosti s podnebnimi zavezami bo ključni izziv za Kitajsko v prihodnjih letih.

Pogosta vprašanja:

V: Ali energetsko sodelovanje Kitajske z Rusijo spodkopava njene podnebne cilje?

O: Povečanje energetskega sodelovanja Kitajske z Rusijo, zlasti pri uvozu fosilnih goriv, ​​vzbuja zaskrbljenost glede njene zavezanosti podnebnim ciljem.

V: Zakaj Kitajska uvaža rekordne količine ruske nafte?

O: Kitajska diverzifikacija dobaviteljev energije, ki jo vodi skrb za energetsko varnost, je povzročila povečanje uvoza poceni ruskih fosilnih goriv.

V: Kako to vpliva na prehod Kitajske na ogljično nevtralnost?

O: Zanašanje Kitajske na fosilna goriva, vključno s tistimi iz Rusije, predstavlja izziv za njen prehod na ogljično nevtralnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

V: Kakšno je ravnotežje med energetsko varnostjo in podnebnimi cilji za Kitajsko?

O: Kitajska mora najti ravnovesje med zagotavljanjem energetske varnosti in izpolnjevanjem podnebnih zavez, kar bo zahtevalo skrbno načrtovanje in naložbe v obnovljive vire energije.